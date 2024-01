PSG ‍: Racisme anti-Arabes, Al-Khelaifi menacé par un élu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier du Parc des Princes a tendu à l'extrême la relation entre la mairie de Paris et le président du Paris Saint-Germain. Mais les accusations de Nasser Al-Khelaifi ont fait monter la tension d'un cran.

Dans ses différents interviews accordés mardi, le dirigeant qatari n’a pas masqué son énorme agacement concernant le fait que le dossier du stade parisien n’évoluait pas. Nasser Al-Khelaifi est clair, les choses doivent changer rapidement dans la capitale, car le Paris Saint-Germain se donne trois mois avant de faire son choix et l’idée de la construction d’un nouveau stade est désormais ouvertement évoqué. Le PSG a enregistré la venue d’un nouvel investisseur américain et ce dernier a mis comme condition que le club de la capitale ait enfin son stade et surtout une enceinte aux normes 2023.

Le racisme au coeur du débat sur le Parc des Princes ?

Face à cela, les élus parisiens ne lâchent rien, ce qui a poussé Nasser Al-Khelaifi à tenir des propos assez violents. « Certains disent on reprend les discussions, d’autres on ne vend pas au Qatar. Est-ce que c’est parce qu’on est arabes, je ne sais pas ? Est-ce que c’est légal de dire ça ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Si cette position est raciste ? Je pense. Un juge devrait peut-être regarder ça. On est en France, le pays de la liberté. Je ne comprends pas. Y a-t-il quelque chose avec le Qatar ? », a lancé le président des champions de France. Et forcément, du côté de la mairie de Paris on n’a pas du tout apprécié cette attaque brutale surtout sur le thème du racisme.

David Belliard, adjoint (EELV) à la maire de Paris et fermement opposé à la vente du Parc des Princes, a bien déclaré qu’il « ne souhaitait pas la vente du Parc des Princes au Qatar », mais il se dit outré qu’on le soupçonne de racisme comme le fait Nasser Al-Khelaifi. Dans Le Parisien, l’élu écologiste confie son écœurement et affirme envisager d’envoyer le président du PSG devant la justice. « Me traiter de raciste relève de la diffamation, et n’est pas au niveau des enjeux de ce débat important. J’ai indiqué explicitement que je m’opposerai à la vente du Parc aux Qataris, actuels locataires via le PSG, ainsi qu’à tout autre intérêt privé. Ce sont mes mots exacts que chacun peut retrouver dans mon interview. Oui, j’assume le fait que je m’opposerai à la vente de ce patrimoine parisien à des intérêts privés, quelle que soit leur nationalité. Je crois que cela doit rester un bien commun et donc un bien municipal », a précisé David Belliard, qui réaffirme sa position. À savoir qu'il souhaite que la mairie s'oppose définitivement à la vente du Parc des Princes que ce soit au Qatar ou à n'importe qui.