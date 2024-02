Kubo, Mitoma, deux stars asiatiques proposées au PSG

Dans : PSG.

A en croire les informations de Daniel Riolo, il ne fait aucun doute que le PSG va essayer de recruter au minimum un nouveau joueur asiatique lors du prochain mercato. Les idées ne manquent pas…

Rapidement, les regards des supporters du Paris Saint-Germain se sont tournés vers les stars Heung-Min Son (Tottenham) et Kim-Min Jae (Bayern Munich). Ces deux joueurs seront néanmoins très difficiles à recruter, déjà car ils sont très chers et surtout car leurs clubs ne sont absolument pas vendeurs. Peu importe, les grands talents ne manquent pas en Asie et Luis Campos pourrait réaliser un deuxième coup malin avec un joueur moins connu mais plein de potentiel, comme cela a été le cas avec Lee-Kang In, recruté en provenance de Majorque pour moins de 20 millions d’euros.

Le site PSG Talk propose ainsi deux joueurs qui collent parfaitement avec ce que le Paris Saint-Germain recherche. Le premier n’est autre que Takefusa Kubo, qui brille cette saison sous les couleurs de la Real Sociedad avec 6 buts et 4 passes décisives et qui retrouvera le club de la capitale dans une dizaine de jours pour le huitième de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le club basque. Un autre joueur asiatique a le profil pour taper dans l’œil du PSG, il s’agit de l’international japonais Kaoru Mitoma.

Une deuxième star asiatique au PSG, les idées ne manquent pas

Auteur de 3 buts et 6 passes décisives depuis le début de la saison, l’attaquant de 26 ans pourrait notamment intéresser le club parisien dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Mais au contraire de Kubo, la valeur marchande du buteur de Brighton est déjà très élevée puisque Mitoma est estimé à près de 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Au vu des retombées marketing, le Paris SG pourrait toutefois tenter le coup, convaincu de l’importance d’investir sur des joueurs asiatiques après la grande réussite Lee Kang-In. D’autres joueurs sont susceptibles d’intéresser le club de la capitale, mais davantage des joueurs de second plan pour la rotation à l’instar de Tomiyasu (Arsenal), Ito (Stuttgart) ou encore Doa (Fribourg).