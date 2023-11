Kolo Muani met sa carrière en danger au PSG

Dans : PSG.

Cet été, Randal Kolo Muani est allé au clash avec Francfort pour signer au PSG et a obtenu gain de cause avec un transfert à plus de 90 millions d’euros.

Le feuilleton de l’été a trouvé son épilogue dans les dernières heures du mercato estival. Prêt à tout pour signer au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani est allé au clash avec Francfort en se déplaçant en France et en snobant l'entrainement avec le club allemand. Face à une telle pression, le club de Bundesliga a fini par craquer mais pas à n’importe quel prix en récupérant plus de 90 millions d’euros pour un joueur n’ayant fait qu’une seule saison pleine en Allemagne après sa signature en provenance de Nantes. Très apprécié du public français après la Coupe du monde, Randal Kolo Muani était attendu avec impatience par les supporters du PSG.

Mais force est de constater que ses premiers pas dans la capitale françaises ne sont pas aussi réussis qu’espérés. Au contraire, « Kolo » a pour le moment du mal à s’imposer comme un titulaire à part entière aux yeux de Luis Enrique. Sur un plan purement statistique, son début de saison est contrasté avec seulement 2 buts en Ligue 1. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Sofiane Zouaoui est revenu sur les débuts délicats de Randal Kolo Muani au PSG et pour lui, il est clair que l’ancien Nantais a pris un risque énorme en signant à Paris après une seule grosse saison en Bundesliga.

« Kolo Muani est un joueur que j’aime bien techniquement même s’il est dans un creux actuellement. Je trouve que les attentes autour de lui sont démesurées par rapport à la carrière du joueur. Je ne vise pas les supporters qui peuvent être agacés par ses performances, surtout qu’il a été acheté cher. Mais si on juge froidement, ce n’est pas possible de ne pas comprendre ses difficultés. On parle d’un joueur qui a connu sa première saison pleine dans l’élite en 2020, il a découvert le haut niveau à 22 ans, c’est très tard » estime le chroniqueur de l’After Foot et de Winamax avant de conclure.

Le PSG, le mauvais choix pour Kolo Muani ?

« Quand tu découvres le haut niveau très tard, tu as la tentation de vouloir rattraper le temps perdu mais c’est une erreur. Même en découvrant le haut niveau très tard, tu as besoin d’un sas de décompression à un moment. Je comprends que c’est difficile pour lui de refuser le PSG mais c’est le choix le plus périlleux qu’il pouvait faire pour digérer son début de carrière. Il n’est pas responsable de son prix mais logiquement, les gens le jugent par rapport à ça » a analysé Sofiane Zouaoui, pas du tout convaincu que Randal Kolo Muani a effectué le meilleur choix pour la suite de sa carrière en signant au Paris Saint-Germain. Espérons pour lui et pour le club parisien que le buteur tricolore saura digérer au plus vite son intégration pour enfin briller dans la capitale française.