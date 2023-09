Kolo Muani, le cadeau secret du Real Madrid au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans les ultimes heures du mercato estival, le PSG a réalisé un très gros coup avec le transfert de Randal Kolo Muani. Mais l’international français aurait pu signer au Real Madrid plusieurs semaines auparavant.

Malgré le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite et la blessure de Vinicius Junior il y a deux semaines, le Real Madrid a pris l’énorme risque de ne pas recruter de buteur de classe internationale lors de ce mercato estival. Le club merengue a bien fait signer Joselu, mais l’ex-attaquant de l’Espanyol est davantage un joueur pour la rotation qu’un titulaire indiscutable. Durant de longues semaines, les supporters du Real Madrid ont attendu la signature de Kylian Mbappé… laquelle n’est jamais intervenue puisque le club merengue n’a jamais émis la moindre proposition officielle au PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

Le nom d’Harry Kane a également circulé dans la capitale espagnole mais là aussi, le Real Madrid n’a pas bougé et a laissé le champ libre au Bayern Munich dans ce dossier. D’après les informations relayées par Diario Gol, la piste Randal Kolo Muani a sérieusement été étudiée par l’état-major du Real Madrid. Pour moins de 100 millions d’euros, le vice-champion d’Espagne en titre aurait pu s’attacher les services d’un attaquant polyvalent et dont le profil aurait sans doute été complémentaire à Vinicius et Rodrygo. Mais le média espagnol indique que Florentino Pérez a été traumatisé par le fiasco Luka Jovic, recruté à Francfort pour 60 millions d’euros après une saison de feu en Bundesliga et qu’il n’a pas voulu prendre un risque similaire avec Randal Kolo Muani.

Le Real Madrid a peur d'un Jovic bis avec Kolo Muani

Le conseil d’administration du Real Madrid a « eu peur » d’un nouvel échec monumental avec un joueur recruté à prix d’or après une seule et unique saison au top niveau européen, raison pour laquelle le Real Madrid a finalement laissé le PSG foncer sur Randal Kolo Muani. Une aubaine pour Nasser Al-Khelaïfi, qui faisait de l’international français une priorité pour son attaque afin de reconstituer dans la capitale l’attaque de l’Equipe de France avec « Kolo » accompagné de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Un trio qui pourrait démarrer jeudi avec les Bleus face à l’Irlande en match de qualification à l’Euro 2024.