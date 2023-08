Kolo-Muani, l’erreur terrible du PSG fait hurler

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A moins de deux semaines de la fin du mercato, le PSG fait de Randal Kolo-Muani sa piste n°1 en attaque. Mais il faudra payer au moins 80 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien buteur du FC Nantes.

Après avoir recruté Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne et Ousmane Dembélé à Barcelone, le Paris Saint-Germain négocie avec Francfort le transfert de Randal Kolo-Muani. Le buteur de l’Equipe de France a d’ores et déjà donné son accord au club de la capitale, qui doit maintenant s’entendre avec la formation allemande sur le montant du transfert de « Kolo ». A priori, un accord devrait être trouvé aux alentours de 80 millions d’euros, une somme rondelette pour un joueur qui était disponible… pour zéro euro il y a un an.

Sur le plateau de la Chaîne l’Equipe, l’agent de joueurs Yvan Le Mée a salué le choix sportif du PSG de miser sur Randal Kolo-Muani. Il regrette en revanche les mauvais choix de l’année passée, lorsque Paris a laissé filer le joueur gratuitement à Francfort avant de miser 35 millions d’euros sur Hugo Ekitike. Un an plus tard, le Paris Saint-Germain se débat pour trouver une porte de sortie à l’ancien Rémois et s’apprête à envoyer la sauce pour recruter Randal Kolo-Muani à 80 millions d’euros ou plus.

Le PSG pouvait recruter Kolo-Muani à zéro euro

« Le PSG a besoin de Kolo-Muani car à ce jour le seul n°9 à Paris c’est Gonçalo Ramos. C’est deux profils différents, avoir deux n°9 pour jouer 65 matchs dans l’année ça n’a rien de fou. Kolo-Muani s’entend très bien avec Mbappé, la perspective d’avoir une attaque avec Mbappé, Kolo-Muani et Dembélé ça a de l’allure et c’est ce que veulent faire les dirigeants parisiens. Ce qui me chagrine c’est que c’est un joueur qu’ils auraient pu avoir libre il y a un an plutôt que de signer Ekitike pour 35 millions d’euros, un joueur qu’aujourd’hui ils essaient de faire partir. Techniquement et sportivement, c’est un bon choix même s’ils vont le payer au moins 80 millions d’euros » a analysé Yvan Le Mée, qui pointe du doigt la très mauvaise gestion du PSG la saison dernière avec un grand talent de la Ligue 1 qui était accessible pour zéro euro. Mieux vaut tard que jamais et le PSG va réparer son erreur en recrutant Kolo-Muani avec un an de retard. Mais va devoir sortir le carnet de chèques pour compenser cette erreur.