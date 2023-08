Kolo Muani fait paniquer le PSG, Campos active un plan B secret

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est dans la dernière ligne droite de son mercato estival. Le club de la capitale espère toujours boucler les venues de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani.

La direction du PSG sait que le temps est compté avant la fin du marché des transferts estival, qui aura lieu jeudi soir. Le club de la capitale veut passer la seconde dans deux dossiers jugés complexes : Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Concernant le premier cité, Francfort est dur en affaires et demande près de 100 millions d'euros pour lâcher l'ancien Nantais. Pour le second, l'OL est aussi déterminé à recevoir un beau chèque. Un montant de 60 millions d'euros est évoqué. Du coup, le PSG se doit de préparer des plans B. Si Barcola ne vient pas, Johan Bakayoko (PSV) est une piste crédible. Et d'après Bruno Salomon, les champions de France ont également un autre plan B si Francfort compliquait trop l'arrivée de Kolo Muani.

Kolo Muani, le PSG pense à tout abandonner

Ce lundi, le journaliste de France Bleu Paris a en effet indiqué que le PSG ne voulait pas se faire avoir concernant le vice-champion du monde. « Dans le dossier Randal Kolo Muani que le PSG veut absolument recruter. Si Francfort se montre trop gourmand dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG a déjà son plan B avec un attaquant dont le nom ne filtre pas mais qui vient de Premier League », a notamment précisé Bruno Salomon, qui prévoit des heures encore mouvementées pour les champions de France. Reste à savoir quel joueur pourrait convenir au système de Luis Enrique, qui reste persuadé que son club pourra boucler les dossiers Barcola et Kolo Muani. En l'état, le manque de profondeur de son effectif a de quoi l'inquiéter.