TV : Marquinhos et les « beaufs de la chaîne L’Equipe »

Le forfait de Marquinhos avec le PSG afin d'assister à l'accouchement de son épouse a provoqué des commentaires moqueurs lors d'un débat sur la chaîne L'Equipe. Et forcément, les réactions ont fusé. La bonne nouvelle, c'est que ce samedi on a appris la naissance d'Enrico, le fils du couple Marquinhos.

Vendredi, dans l’Equipe du Soir, un plateau 100% masculin s’est bien amusé de l’absence de Marquinhos lors du match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier samedi à la Mosson, sur le thème du « Paris n’est pas un grand club ». Entre un Guy Roux hilare lançant un « ce sont les hommes qui accouchent désormais (…) Depuis les Gaulois, des Françaises ont accouché dans des huttes », un Bertrand Latour qui en a rajouté en indiquant que Marquinhos allait « donner le sein », tout cela devant un Gilles Favard et un Grégory Schneider pliés de rire et un Giovanni Castaldi apparu un brin gêné aux entournures.

Forcément la séquence a fait le buzz, sachant en plus que la naissance du premier enfant de Marquinhos en 2017 avait donné lieu à des complications. Si sur Twitter, les mots plus ou moins doux ont visé les consultants présents sur le plateau de la chaîne sportive lors de cette séquence, c’est d'une d’une autre chaîne sportive qu’est venu le message le plus musclé. Journaliste de BeInSports, Thomas Villechaize a mis en ligne une vidéo de Sarunas Jasikevicius, légende du basket et désormais entraîneur d’une formation lituanienne qui avait autorisé un joueur à manquer une rencontre décisive afin d’assister à l’accouchement de son épouse, en précisant aux médias qu’il n’y avait « rien de plus important que cela pour un homme ». Et Thomas Villechaize de lâcher un bon scud. « Je remets ça là, pour certains esprits étriqués qui se gaussent ou qui se croient malins à envoyer des punchlines de beaufs », a lancé le journaliste. Et boum.