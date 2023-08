Kolo Muani fait grève pour signer au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le dossier Randal Kolo Muani se complique pour le PSG, qui négocie toujours la signature de l’international français avec Francfort. Ce dernier a décidé d'opter pour la manière forte et refuse de s'entraîner.

Avec une offre à 70 millions d’euros plus des bonus, le Paris Saint-Germain pensait rafler la mise et s’offrir Randal Kolo Muani à quelques jours de la fin du mercato. La confiance était de mise dans le camp parisien, mais Nasser Al-Khelaïfi est tombé de très haut en apprenant le refus de Francfort, toujours plus gourmand pour vendre l’ancien Nantais. D’après les informations de Saber Desfarges, journaliste pour TF1, le club de Bundesliga réclame maintenant la coquette somme de 90 millions d’euros hors bonus pour vendre Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain.

Kolo Muani et vite, il suppplie le PSG de faire un effort https://t.co/H8xmjulOSc — Foot01.com (@Foot01_com) August 30, 2023

Francfort est « inflexible » et n’a aucunement l’intention de vendre le joueur pour une somme inférieure alors que le club allemand n’a pas besoin de vendre pour équilibrer ses comptes. Sous le choc face aux exigences de Francfort, le PSG a mis le dossier en stand-by au grand désarroi du joueur. Déterminé à rejoindre le champion de France en titre, Randal Kolo Muani a pris la parole pour réclamer son transfert. « J’ai toujours tout donné pour le club. Mais ce n’est pas un secret, le PSG a fait une offre record. Signer à Paris est une opportunité unique pour moi, j’aimerais y aller et j’en ai informé les dirigeants du club. J’espère que Francfort acceptera l’offre de Paris et que le transfert sera possible » a publiquement fait savoir Randal Kolo Muani.

Kolo Muani va au bras de fer pour signer au PSG

Une sortie que Francfort a très peu appréciée selon les informations de Bild, qui indique l’Eintracht pourrait faire payer à Kolo Muani ces propos en le retenant une saison de plus et en refusant toutes les offres du Paris Saint-Germain d'ici à la fin du mercato. Le bras de fer n’est plus très loin entre l’ex-buteur du FC Nantes et le club allemand alors que Francfort joue face au Levski Sofia en barrage de Ligue Europa Conférence jeudi soir. Un match pour lequel Randal Kolo Muani est censé être titulaire après avoir été buteur à l’aller.

Mais selon le tabloïd allemand, l’attaquant de l’Equipe de France a décidé de se mettre en grève et va refuser de jouer afin de forcer son transfert vers le PSG. Une information confirmée par RMC, qui ajoute même que Randal Kolo Muani refuse de prendre part à l'entraînement prévu ce mercredi matin à Francfort. Le buteur de 24 ans estime que ses dirigeants ne tiennent pas ses engagements puisqu'ils avaient promis à Kolo Muani qu'il pourrait partir en cas de grosse offre cet été.

Autant dire que le dossier Randal Kolo Muani, que l’on pensait facile à décanter pour le club de la capitale, prend une tournure inattendue avec des airs de bras de fer. Et tout cela dans un contexte où Paris peine également à conclure le transfert de Bradley Barcola en raison des exigences pharamineuses de l’Olympique Lyonnais.