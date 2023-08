Kolo Muani est à Paris, il attend l'accord PSG-Francfort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tout s'accélère dans le dossier Kolo Muani, mais pour l'instant l'accord ne paraît pas imminent du tout. L'attaquant français a lancé un bras de fer et s'est installé à Paris.

L’Eintracht Francfort ayant confirmé le refus de Randal Kolo Muani de s’entraîner ce mercredi avant le match qualificatif pour la Ligue Europa Conférence, la situation semblait à l’arrêt, le club allemand ayant refusé la dernière offre du Paris Saint-Germain. L’attaquant international tricolore n’a cependant pas l’intention de rester les bras croisés d'ici à la fin du mercato vendredi à minuit. Fabrizio Romano et Loïc Tanzi révèlent que Randal Kolo Muani est présent actuellement dans la capitale et attend désormais que le PSG et Francfort s'entendent. Souhaitant se donner toutes les chances d'être transféré à Paris et de ne pas être coincé par une histoire de délais, l'ancien Nantais a choisi de débarquer dans la capitale et il va donc attendre la suite des événements.