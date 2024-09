Kolo Muani au PSG, Luis Enrique cherche les 90 ME

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Buteur pendant le rassemblement de l’équipe de France, Randal Kolo Muani va tenter de se mettre au niveau sous le maillot du Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée l’été dernier, l’attaquant tricolore peine à convaincre l’entraîneur Luis Enrique.

Contrairement à Luis Enrique, le sélectionneur Didier Deschamps connaît la méthode pour faire briller Randal Kolo Muani. L’attaquant de l’équipe de France s’est montré à son avantage avec un but inscrit face à la Belgique (2-0) lundi en Ligue des Nations. Un véritable mystère pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Ce vendredi en conférence de presse, l’Espagnol a admis qu’il ne parvenait pas à tirer le meilleur de l’ancien Nantais depuis son arrivée pour 90 millions d’euros (bonus compris) l’été dernier.

« J’essaie avec mes outils de chercher la meilleure version de chaque joueur et de la révéler, a confié l’ancien coach du FC Barcelone. Le cas de Randal, on le connaît, c’est un joueur de très haut niveau. Une énorme pression pèse sur lui parce qu’il est revenu dans sa ville, avec un transfert important. Je cherche sa meilleure version, je le vois chaque jour plus en confiance, plus relâché. J’ai aimé ce que j’ai vu l’année dernière, même si on peut l’améliorer. »

Kolo Muani subit la concurrence

Pour mettre Randal Kolo Muani dans les meilleures conditions, Luis Enrique pourrait tenter de l’aligner plus souvent avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, ses coéquipiers en sélection. « C’est sûr, sans aucun doute. Ils joueront ensemble de très nombreux matchs, a annoncé le technicien. Je ne fais pas mon 11 par rapport au pays d’où ils viennent, mais ils s’entendent très bien et je le vérifie tous les jours à l’entraînement. »

Mais la rude concurrence ne laissera pas le champ libre à Randal Kolo Muani. « En vérité j’ai de nombreuses options à ce poste, et à d’autres, a expliqué Luis Enrique. C’est ce que j’expliquais avec la polyvalence. J’aime toutes ces options : Lee, Asensio, Kolo Muani, Doué, Joao Neves… n’importe quel joueur m’apporte quelque chose. Nous avons des joueurs avec une grande polyvalence et la garantie que ceux qui joueront à ce poste le feront de la meilleure manière. » Même en l'absence de Gonçalo Ramos blessé, l'international français n'a pas les faveurs de l'entraîneur qui lui préfère le milieu offensif Marco Asensio.