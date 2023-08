Kolo Muani au PSG, Didier Deschamps s'en mêle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato, le PSG espère trouver un accord avec Francfort pour la signature de Randal Kolo Muani. Un transfert qui ne déplait pas au sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps.

Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé réunis dans le même club, cette perspective plait beaucoup à Didier Deschamps. En effet, dans une interview accordée à L’Equipe ce jeudi, le sélectionneur des Bleus a logiquement été interrogé sur le possible transfert de « Kolo » vers le Paris Saint-Germain, où il retrouverait Kylian Mbappé mais également Ousmane Dembélé, qui a rejoint la capitale française en provenance du FC Barcelone il y a quelques jours. Pour le patron de l’Equipe de France, jouer au PSG ne donnerait aucun privilège à Randal Kolo Muani mais il est clair que la possibilité de travailler chaque jour ses automatismes avec le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé et avec un autre titulaire potentiel, Ousmane Dembélé, serait un sacré atout pour l’ancien Nantais.

El Eintracht se está poniendo duro con el PSG en la negociación por Kolo Muani. Quieren en torno a 100 millones entre fijos y variables.



Acuerdo total con el jugador, que se ve jugando en París esta temporada. La negociaciones entre clubes siguen su curso.@relevo pic.twitter.com/4qD6I2SLEs — Picón (@JorgeCPicon) August 23, 2023

Bien que la concurrence sera féroce jusqu’au bout avec Olivier Giroud pour savoir qui sera le numéro neuf titulaire des Bleus à l’Euro, « DD » se réjouit de la perspective de voir évoluer trois de ses possibles attaquants principaux sous la même tunique au quotidien. « Le fait de pouvoir se côtoyer au quotidien, ça ne peut être que positif. S'ils ont un vécu en club, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer systématiquement mais rien ne remplace le vécu. Ce n'est pas un critère de sélection, mais c'est un plus. Le premier critère, c'est la performance par rapport à la concurrence. Mais qu'ils puissent peaufiner des automatismes, c'est un plus » juge Didier Deschamps dans L’Equipe avant de poursuivre.

Kolo Muani au PSG, un avantage pour les Bleus ?

« Un avantage par rapport à Olivier Giroud ? Non, car ce sont deux profils différents. Ils n'ont pas le même âge, mais ce n'est pas pour ça que je vais en titulariser un plutôt que l'autre » a analysé Didier Deschamps. Autant dire que si une signature au PSG ne lui assurerait pas une place de titulaire, Randal Kolo Muani a tout de même beaucoup de choses à gagner en rejoignant la capitale française. Et ce n’est pas Didier Deschamps qui va dire le contraire. Il faut maintenant que le PSG et Francfort trouvent un accord pour le transfert du buteur de 24 ans, lequel a déjà donné son feu vert à Paris pour rejoindre le club de la capitale. Les discussions se portent sur un transfert estimé à 70 millions d'euros plus des bonus mais l'Eintracht est intransigeant et aimerait davantage se rapprocher de la barre des 100 millions d'euros.