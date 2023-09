Kolo Muani au PSG, Deschamps lui ouvre les yeux

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'équipe de France affronte l'Allemagne en match amical. Une rencontre que devrait démarrer Randal Kolo Muani.

L'équipe de France a une belle occasion de continuer sa belle série ce mardi soir face à une équipe d'Allemagne en plein doute. Compte tenu du peu d'enjeux réels sur cette rencontre de prestige, Didier Deschamps devrait faire tourner son équipe. Le sélectionneur des Bleus veut voir certains joueurs reprendre confiance et retrouver du rythme. C'est le cas de Randal Kolo Muani. Récemment blessé à une cheville et transféré au PSG après une dernière journée de mercato tendue, le vice-champion du monde va devoir prouver de nouveau qu'il est une solution crédible pour Deschamps. D'ailleurs, l'ancien entraineur de l'OM est impatient de savoir comment il va gérer la nouvelle attente autour de lui dans la capitale française.

Kolo Muani, Deschamps a hâte de savoir

En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a en effet envoyé un message clair à Randal Kolo Muani. « Il a eu une ascension phénoménale. Il a répondu à nos attentes, avant et pendant la Coupe du monde. Avec ce transfert au PSG, il va être plus exposé, c'est le revers de la médaille… Il le sait bien ! », a notamment indiqué le sélectionneur de la formation double championne du monde. RKM devrait encore enchainer dès vendredi soir pour sa première rencontre sous le maillot du Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique seront aux prises avec Nice en Ligue 1 au Parc des Princes. Plus de temps à perdre pour l'ancien joueur de Francfort, qui a vécu des derniers mois chargés en émotion et qui aurait bien pu finir par être le héros de toute une nation lors de la dernière finale de la Coupe du monde face à l'Argentine.