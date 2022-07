Keylor Navas se paye un banc en or au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Poussé dehors par Christophe Galtier, qui a choisi de promouvoir Gianluigi Donnarumma au poste de gardien numéro un au Paris Saint-Germain, Keylor Navas est loin d’être parti.

Nommé à la place de Leonardo pour assurer la gestion sportive du club de la capitale française, Luis Campos a plusieurs missions. Outre l’objectif de renforcer l’effectif de Christophe Galtier, le dirigeant portugais doit aussi vendre des éléments pour alléger la masse salariale et faire de la place aux nouvelles recrues. Sauf que ce début de mercato tourne assez mal de ce côté-là sachant qu’aucun joueur indésirable ne veut quitter le PSG cet été, comme lors des années précédentes. Dernier exemple en date : Keylor Navas. Alors que Galtier lui a clairement signifié qu’il sera numéro deux dans la hiérarchie des gardiens de but derrière Gianluigi Donnarumma lors de la saison à venir, l'international costaricien ne souhaite pas pour autant faire ses valises. C’est en tout cas ce qu’explique Le Parisien.

Le salaire de Navas, un problème pour Paris

Mercato : le PSG mène une réflexion au sujet de Keylor Navas

➡️ https://t.co/tOKZUkkK8V pic.twitter.com/9HUtzlHEiE — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) July 14, 2022

« Lors de sa rencontre avec ses dirigeants, Keylor Navas n’a pas demandé à quitter le PSG, ce qui confirme son plaisir d’évoluer à Paris. Peut-il désormais partir ? Le marché des gardiens est à part dans le mercato, les places se libèrent plus rarement. Lui ne peut viser qu’une très grosse écurie, compte tenu de son passé et de son présent, tout aussi prometteur. Un autre facteur entre en ligne de compte : son salaire. À plus de douze millions d’euros par an, le portier de 35 ans est rémunéré à un tarif de star qui concerne peu de gardiens dans le monde. Entre le rôle de n° 1 et le même train de vie, Navas n’aura pas un éventail de choix devant lui », peut-on lire dans le journal francilien. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, l’ancien portier du Real Madrid semble donc parti pour rester à Paris contre la volonté des dirigeants. Si un échec de Campos est donc annoncé dans ce dossier, le fait que Navas reste au PSG fera en tout cas plaisir au vestiaire parisien, sachant qu’il est apprécié par beaucoup de joueurs, et notamment par les Sud-Américains.