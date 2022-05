Keylor Navas c’est fini, le PSG lui vide son casier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cette saison, Mauricio Pochettino a joué à l’équilibriste afin de donner un temps de jeu équivalent à Gianluigi Donnarumma et à Keylor Navas.

Cette situation a été plutôt bien gérée par l’entraîneur du Paris Saint-Germain lors de la première partie de saison. Mais lors des échéances cruciales, les limites de ce turn-over au poste de gardien de but ont été atteintes. Titulaire contre le Real Madrid à Bernabeu, un stade que Keylor Navas connait par cœur, Gianluigi Donnarumma a été fébrile comme rarement et a précipité la chute du PSG avec une erreur au pied face à Karim Benzema. Par conséquent, les dirigeants parisiens en sont arrivés à la conclusion qu’un choix définitif devait être tranché entre Donnarumma et Navas pour la saison prochaine afin de mettre le n°1 dans les meilleures conditions. Et à en croire les informations du Parisien, c’est l’international italien, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, qui a les faveurs de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo.

Donnarumma ou Navas, le PSG a choisi

La direction du Paris Saint-Germain a entériné le choix que l’alternance des gardiens devait disparaître et a fait savoir aux principaux intéressés que c’est Gianluigi Donnarumma qui serait le numéro un la saison prochaine. Leonardo est convaincu par le potentiel de l’ancien gardien de l’AC Milan, vainqueur de l’Euro avec l’Italie et récompensé aux Trophées FIFA « The Best » avec le titre de meilleur gardien lors de l’année 2021. Keylor Navas, qui ne se contentera évidemment pas de regarder jouer Donnarumma au PSG, est donc invité à trouver un nouveau club. Et malgré son âge avancé (35 ans), l’international costaricien ne manquera pas de prétendants. Son profil fait l’unanimité en Espagne ou encore en Italie, où les clubs devraient se bousculer pour le récupérer, même si son salaire parisien pourrait en effrayer certains. Du côté des supporters du PSG, on gardera évidemment un souvenir positif de Keylor Navas, qui a porté les couleurs parisiennes à 104 reprises et qui a rarement déçu, y compris en Ligue des Champions. Ce qui le différencie d’un certain nombre de ses coéquipiers.