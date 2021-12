Karim Benzema sort les crocs, le PSG ne lui fait pas peur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Début février, le PSG affrontera le Real Madrid de Karim Benzema en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Une affiche de gala que le Paris Saint-Germain aurait préféré éviter. Et pour cause, le Real Madrid, leader incontesté de la Liga, réalise un superbe début de saison sous la houlette de Carlo Ancelotti. Pour le PSG, il faudra une première performance majuscule pour éliminer le club merengue, d’autant que le Real Madrid peut compter sur un joueur hors pair depuis plusieurs saisons maintenant en la personne de Karim Benzema. Sacré meilleur joueur de l’année en Espagne par le journal AS mardi soir, l’international français a logiquement été interrogé sur cette affiche à venir face au Paris SG. Et pour le buteur formé à Lyon, hors de question de montrer une quelconque peur malgré le respect qu’impose le PSG de Mbappé, Messi et compagnie.

𝘐 𝘸𝘰𝘳𝘬 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘥𝘢𝘺 𝘵𝘰 𝘬𝘦𝘦𝘱 𝘸𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘵𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘤𝘦𝘳 𝘐 𝘭𝘰𝘷𝘦... Thanks to everyone ❤️🙏🏼🌟 #Nueve #Alhamdulillah #PremiosAS2021 #LaLigaSantander pic.twitter.com/gOhFCcUXJ3 — Karim Benzema (@Benzema) December 14, 2021

« Nous devons gagner tous les matches pour triompher en Ligue des champions. Bien sûr, nous savons que le PSG est une grande équipe, mais nous pouvons nous imposer. Nous irons là-bas pour gagner le match aller, puis nous jouerons pour gagner le match retour. Nous voulons cette Ligue des champions » a expliqué Karim Benzema avant d’analyser le début de saison parfait du Real Madrid ainsi que ses performances XXL à titre personnel. « C’est une saison spectaculaire et magnifique. Je suis très heureux. Je savoure ce prix et cette belle journée, mais ensuite je vais penser à Paris ! Peut-être que je suis au mieux de ma forme en ce moment. J’essaie de m’améliorer sur le terrain, jour après jour, et de m’amuser sur le terrain tout en aidant mon équipe à gagner » a lancé Karim Benzema, qui sera bien entendu l’arme offensive n°1 du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, même si les défenseurs parisiens devront également se méfier de Vinicius Junior, dont la progression est éclatante avec un niveau de performance exceptionnel cette saison.