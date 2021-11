Karim Adeyemi et le PSG, rendez-vous fixé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur de 10 buts depuis le début de la saison en Autriche, le jeune Karim Adeyemi attise la convoitise du PSG.

Après s’être rempli les poches grâce au transfert d’Erling Haaland au Borussia Dortmund, le RB Salzbourg s’apprête à réaliser une nouvelle grosse vente. Et cette fois, c’est Karim Adeyemi qui devrait rapporter gros au club autrichien. Il faut dire que l’international allemand de 19 ans a tout d’une future star au vu du potentiel entrevu ces derniers mois. A en croire les informations obtenues par Sky Sports en Allemagne, de grosses cylindrées ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt. C’est par exemple le cas du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, dont les dirigeants ont rencontré l’entourage de Karim Adeyemi afin de discuter d’une potentielle signature et d’un futur contrat. Néanmoins, une troisième équipe est en lice pour s’offrir les services de Karim Adeyemi.

Le PSG en concurrence avec Dortmund et le Bayern

Il s’agit du Paris Saint-Germain, dont l’intérêt a été dévoilé il y a quelques semaines. Le PSG est notamment intéressé par l’international allemand de 19 ans afin de compenser un départ de plus en plus probable de Kylian Mbappé, en fin de contrat au mois de juin et qui demeure être la priorité du Real Madrid au mercato. Karim Adeyemi a un profil similaire à celui de l’ancien Monégasque, celui d’un jeune attaquant prometteur ultra-rapide, capable de jouer sur les côtés ou à la pointe de l’attaque. Autant dire que pour le Paris SG, le recrutement de Karim Adeyemi serait parfait. Désireux d'avancer sur ce dossier, Leonardo a fixé un rendez-vous avec l'entourage du joueur pour prendre la température. Mais pour convaincre le RB Salzbourg de lâcher sa pépite, dont le contrat court encore jusqu’en 2024, il faudra se montrer convaincant. Et probablement lâcher plus de 30 millions d’euros. Il sera tout aussi difficile de convaincre le joueur, qui aura l’embarras du choix pour son avenir. Un dossier épineux mais palpitant pour le Paris Saint-Germain…