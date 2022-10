Kanté au PSG, Chelsea ne s’y opposera pas

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

N'Golo Kanté vit une année bien chaotique pour le moment, que ce soit avec Chelsea ou l'équipe de France. En fin de contrat en juin prochain avec les Blues, le champion du monde devrait quitter le club londonien.

Chelsea et N'Golo Kanté, l'histoire d'amour semble bientôt terminée ! Le milieu de terrain français, chez les Blues depuis 2016, sera en fin de contrat en juin prochain. Et selon les derniers échos venus d'Angleterre, Chelsea ne compte pas prolonger le champion du monde. Le nouvel entraineur des Londoniens, Graham Potter, compte remodeler son effectif et Kanté, trop peu fiable ces derniers temps sur le plan physique, ne fera semble-t-il pas partie du futur projet. Mais le Français de 31 ans ne manquera pas de prétendants. En Angleterre, Arsenal, Tottenham ou encore Newcastle sont intéressés. En Espagne, c'est le Barça qui aimerait en faire le remplaçant de Sergio Busquets. Enfin, en Ligue 1, le PSG apprécie N'Golo Kanté et ce, depuis pas mal d'années déjà. Et l'été prochain, les champions de France pourraient enfin rafler la mise.

Kanté, le PSG peut tenter le coup !

Le système de défense a 3-4-3 requiert un milieu au niveau de Kante, Ramires,Essien... ces profils nous manquent depuis un bon moment qu'on a du peine à gérer les scores. #Chelsea | @nglkante , @Rami7oficial pic.twitter.com/xyVXOvkozK — Chelsea Door | Hello-World (@chelsea_door) October 22, 2022

Luis Campos est enclin à tenter le coup pour recruter N'Golo Kanté, profil qui plait toujours à Doha. Et Chelsea, qui ne compte pas forcément prolonger son joueur, ne verra pas d'inconvénients à le voir partir, que ce soit au PSG ou ailleurs. C'est en tout cas ce qu'indique Fabrizio Romano, qui met un bémol à la possibilité de voir arriver Kanté au Barça pour le moment. Selon le journaliste italien, les Catalans sont bel et bien intéressés mais aucune négociation sérieuse n'a démarré avec Kanté ou avec son clan. Heureux à Londres, Kanté pourrait bien décider de rester en Premier League. Car un gros problème attendra le PSG concernant Kanté : le désir du champion du monde de ne pas revenir en Ligue 1, trop proche d'un entourage pas forcément arrangeant. Mais Paris l'a prouvé à maintes reprises, aucun joueur ne semble pouvoir lui échapper si Doha se penche dessus. Actuellement blessé et forfait pour la Coupe du monde, N'Golo Kanté aura le temps de peser le pour et le contre concernant son avenir, qui fera encore pas mal parler avant juin prochain.