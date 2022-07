Joyeux et en forme, le PSG peut compter sur le vrai Neymar

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

A un mois de la fin du mercato, l'avenir de Neymar au PSG n'est pas encore tout à fait clair. Partira, partira pas ? En tout cas, le Brésilien semble focalisé sur le club parisien, donnant une très bonne impression à son nouvel entraîneur Christophe Galtier.

Il y a cinq ans déjà, Neymar faisait casser sa tirelire au PSG pour réaliser le plus beau coup du mercato. 222 millions d'euros dépensés et il devenait le transfert le plus cher de l'histoire du football, arrivant au Parc des Princes tel une rock star. Les choses ont évoluées depuis et pas qu'en bien pour la star brésilienne. Souvent blessé, son comportement hors des terrains et ses sorties nocturnes ont terni son image. Surtout, il n'a pas toujours été très performant lors des derniers mois. Une attitude et un niveau qui ont agacé en haut lieu au PSG, renforçant l'hypothèse d'un départ de Neymar cet été alors que le club parisien veut gommer ses fautes passées.

Physiquement et mentalement, Neymar est très bien

Neymar fait figure de vilain petit canard, notamment auprès du très dur Luis Campos. Les intentions parisiennes à son égard n'ont pas toujours été claires néanmoins il était sur les tablettes de Chelsea au début du mois de juillet. Depuis, ce transfert ne s'est pas réalisé et le Brésilien a repris normalement avec le PSG. Ce fut même très intéressant avec une tournée japonaise très convaincante pour Neymar, très affûté physiquement et au point balle au pied. Plus qu'une impression, Neymar est de nouveau bien intégré au projet parisien comme le confirme Christophe Galtier.

Galtier about Neymar: “He is joyful, happy, very professional... he arrived prepared and fit. He hasn't missed a single session, he's working and he's both sharing and listening to what's expected of him. To have high goals you need world class players.” 🗣🇧🇷 — PSGhub (@PSGhub) July 30, 2022

Le coach du PSG a donné son impression sur le joueur après avoir eu un entretien avec lui. « Je ne dirais rien des échanges. J’espère qu'il fera une grande saison. J'ai vu un joueur heureux, joyeux, très professionnel. C'est une saison importante pour chaque joueur qui vont participer au Mondial. Il est arrivé préparé, fit, il n'a manqué aucune séance. Il est dans le partage et l'écoute du travail. C'est un joueur de classe mondiale et c'est important d'avoir un joueur de sa classe », a t-il confié en conférence de presse avant le trophée des champions. De quoi permettre peut-être le début d'une résurrection pour le Brésilien à Paris et lui redonner un statut à la hauteur de son talent.