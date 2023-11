Jorge Mendes nommé patron du mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En quête d’un latéral gauche lors du prochain mercato hivernal, le Paris Saint-Germain va laisser les clés du camion à Luis Campos et… Jorge Mendes.

Auteur d’une première partie de saison plutôt bonne, avec une première place en Ligue 1 et une position correcte pour se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale française voudra faire bien mieux en 2024. Pour cela, le PSG entend bien boucher les derniers trous restants dans son effectif lors du marché des transferts du mois de janvier. Parmi les postes ciblés, celui de latéral gauche est le plus urgent. Il faut dire que derrière Lucas Hernandez, Nuno Mendes est complètement absent… Blessé à une cuisse depuis plusieurs mois, le joueur de 21 ans ne semble plus être une option pour Luis Enrique. C’est donc dans la quête d’un nouveau latéral gauche que Paris va agir sur le prochain mercato.

Jorge Mendes aura la priorité pour le latéral gauche

🚨🚨 Il y a eu une réunion cette semaine entre Campos et Jorge Mendes concernant le recrutement d’un latéral gauche ! 🗣️



Campos est clair avec les autres agents, Gestifute passe en premier. 🥇



Si aucune issue n’est trouvée, il envisagera d’autres solutions. (@SportsZone__) pic.twitter.com/TXfyq0Pzu4 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) November 12, 2023

Histoire de faire souffler Hernandez et d’avoir une solution plus crédible que Soler au poste de latéral gauche à l’avenir, Luis Campos a déjà activé son réseau pour trouver sa cible. Et d’après les informations de SportsZone, le dirigeant portugais donne clairement la priorité à Jorge Mendes dans ce dossier-là. Lors d’une récente réunion, Campos et le super agent portugais ont convenu que l’agence Gestifute passerait en priorité dans ce deal, avant une potentielle activation d’autres leviers. Déjà bien présent dans le mercato parisien l’été dernier, avec notamment les arrivées de Ramos, Barcola, Lee ou Ugarte, le représentant de Cristiano Ronaldo devrait donc continuer à avoir les clés pour continuer de façonner l’effectif du PSG de demain.