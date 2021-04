JO : Le Brésil avec Neymar, le PSG ne va pas aimer

Dans : PSG.

Malgré la pandémie qui inquiète toujours au Japon, et ailleurs, les Jeux Olympiques de Tokyo devraient bien avoir lieu, avec un an de retard, cet été.

Le tournoi de football est très attendu, notamment en France où les Bleus feront leur grand retour, et essaieront de marcher sur les traces de leurs ainés de 1984 à Los Angeles. Au Brésil également, le tournoi est toujours vu comme l’occasion de ramener un titre prestigieux au pays. Et comme les éditions précédentes, Neymar aimerait bien le disputer. En 2016, il avait remporté la médaille d’or à domicile, à Rio de Janeiro, ce qui avait entretenu sa légende. A désormais 29 ans, le numéro 10 du PSG aura-t-il l’occasion de conserver son titre ? En pleine discussions avec le Paris SG pour une prolongation, le Brésilien doit certainement peser le pour et le contre, alors qu’il a du mal à faire des saisons pleines, et empièterait donc sur le début de l’exercice 2021-2022. Les JO dureront du 23 juillet au 8 aout, et s’enchaineront avec la Copa America que Neymar est autorisé à disputer avec le Brésil. Autant dire que cela risque de faire grincer des dents au PSG.

« En partant du principe que nous voulons former la sélection la plus forte possible, Neymar, qui est le joueur phare de la sélection A et le meilleur joueur brésilien en activité, entre en ligne de compte. Il est peut-être à l’apogée de sa carrière. Pour nous, ce serait un atout énorme. Mais Nous comprenons que la situation est complexe », a confié le sélectionneur des Espoirs brésiliens, André Jardine, au média local O Globo. Le Brésil est donc prêt à inclure l’ancien prodige de Santos dans ses exceptions qui concernent trois joueurs au-dessus de la barre des 23 ans. Mais c’est bien le PSG qui aura le dernier mot, le calendrier de la FIFA n’incluant pas l’obligation de libérer ses joueurs pour les dates des JO. Ce sera donc à Neymar de la jouer fine, lui qui a promis à son compère d’attaque du Paris SG Kylian Mbappé de se retrouver à Tokyo cet été. Pour les deux joueurs, c’est encore loin d’être gagné.