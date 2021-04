PSG : Mbappé et Neymar ont-ils fait ce pari fou ?

Dans : PSG.

Inséparables sur et en dehors du terrain, Kylian Mbappé et Neymar ont immédiatement accroché à leur arrivée commune au PSG à l’été 2017.

Leur relation a même parfois été abusive dans la circulation du ballon, mais le club de la capitale n’a pas à se plaindre d’avoir fait signer ces deux stars, que ce soit sur le plan marketing ou sportif. Toujours aussi affamé de victoires, de buts et de titres, les deux joueurs visent très gros pour cette fin de saison. Il faudra passer l’obstacle du Bayern Munich pour aller encore plus loin en Ligue des Champions ce mardi soir, et revenir sur Lille pour aller chercher le titre en Ligue 1. Deux objectifs loin d’être évidents à accomplir à l’heure actuelle. Ils ne sont toutefois que deux parmi tant d’autres. Ainsi, Kylian Mbappé a l’ambition de briller au mois de juin pendant l’Euro avec l’équipe de France, et il pourrait même retrouver Neymar dans une autre compétition internationale au mois de juillet. Il s’agit des Jeux Olympiques de Tokyo, qui devraient bien se dérouler malgré la situation sanitaire, avec un tournoi de football où la France et le Brésil sont qualifiés. L’idée de voir les deux stars du Paris SG y participer a parfois été évoquée, mais cela semble très compliqué, notamment pour l’international tricolore.

Néanmoins, France Football, qui a interrogé Neymar à ce sujet, est persuadé que les deux attaquants ont promis de se retrouver au Japon cet été. « Est-il vrai que vous vous êtes tous les deux promis de participer aux prochains Jeux Olympiques ? Avant les Jeux Olympiques, nous avons le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe de France… Je vous en parlerai plus tard », a renvoyé Neymar, qui n’a bien évidemment pas voulu en dire trop sur cet objectif qui ne fera pas plaisir au PSG. Mais en pleine négociation pour les prolongation de contrat, le club parisien devra peut-être lâcher du lest à ce niveau, lui qui n’est pas obligé de libérer ses joueurs pour les JO, qui ne sont pas inscrits au calendrier de la FIFA comme des compétitions obligatoires.