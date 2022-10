Palestine contre Israël, le PSG veut éviter le chaos

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'affiche PSG-Haïfa de mardi soir en Ligue des champions a été classée à hauteur de 3 sur une échelle des risques qui va jusqu'à 5. Le passé rappelle forcément de mauvais souvenirs, même si les Ultras ne veulent pas tout mélanger.

C’est un triste souvenir dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Il y a 16 ans, c’était le 23 novembre, un supporter du club de la capitale décédait suite au tir d’un policier qui venait secourir un fan de l’Hapoël Tel-Aviv, lequel se faisait tabasser près du Parc des Princes, où le club israélien venait de battre le PSG en Coupe de l’UEFA. Ce drame avait incité les dirigeants parisiens à serrer la vis, le plan Leproux ramenant un peu de sérénité. Ce mardi, c’est un autre club israélien, le Maccabi Haïfa qui va venir à Paris, et 1.000 supporters arriveront directement par avions pour soutenir leur équipe, qui vient de balayer la Juventus en Ligue des champions. Comme l’explique L’Equipe, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme a classé cette rencontre à risques, d’autant que plusieurs centaines de fans d’Haïfa pourraient être dans le stade, mais pas dans la zone des visiteurs. Du côté du Collectif Ultras Paris, on ne veut pas mettre de l’huile sur le feu.

Les Ultras du PSG ne veulent pas d'un clash

Paris SG fans on tour 🔥🔴🔵 pic.twitter.com/czDZlDsx4v — LafJulien (@laf_julien) October 5, 2022

Même si des membres du CUP ont régulièrement pris position pour la Palestine, du côté des Ultras du Paris Saint-Germain, on tient à calmer les choses afin que le Parc des Princes ne se transforme pas en champ de bataille politique. « On sait que le contexte est particulier pour mardi, mais on ne souhaite pas tomber dans le piège de la violence, on a fait passer des consignes dans ce sens. On ne souhaite pas non plus politiser nos tribunes, même si on sait qu'individuellement, ça peut être fait. On soutient les Palestiniens, un peuple qui souffre, comme on a pu le faire pour les Ouïghours. Il n'y a aucune volonté de faire passer des messages politiques. On sait que ce n'est pas le rôle du CUP et on ne veut pas tomber là-dedans. On est là pour animer notre tribune mais, on peut aussi soutenir des gens en difficulté », a indiqué un responsable des Ultras dans L’Equipe. Quoi qu’il en soit, les forces de l’ordre seront présentes en nombre autour du Parc des Princes afin d’éviter des incidents, les fans du Maccabi Haïfa ayant une réputation assez dure.