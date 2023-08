Invisible au PSG, cet indésirable a une cote phénoménale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Focalisé sur les possibles recrues d’ici la fin du mercato, le PSG va également tenter de trouver des portes de sortie à ses indésirables. Même s’il n’a pas été envoyé dans le loft, Carlos Soler en fait partie.

Entré en fin de match contre Lens samedi soir au Parc des Princes (3-1), Carlos Soler est de nouveau cantonné à un rôle de remplaçant cette saison au Paris Saint-Germain. Au vu de la concurrence dans le secteur offensif avec des joueurs du calibre de Mbappé, Dembélé, Asensio ou encore Vitinha en attendant de potentielles recrues (Kolo Muani, Barcola), il sera très difficile pour l’ex-meneur de jeu de Valence de se faire une place. Carlos Soler connait bien Luis Enrique, qui lui faisait confiance avec la sélection espagnole mais malgré cela, le joueur de 27 ans a été encouragé à se trouver une porte de sortie d’ici la fin du mercato.

Et malgré une saison quasiment blanche dans la capitale française en 2022-2023, Carlos Soler reste apprécié sur le marché des transferts. En Liga, l’ancien joueur de Valence a une vraie cote et pourrait rebondir dans un top club puisque selon les informations du compte insider @PSGInside_Actus, Villarreal et l’Atlético de Madrid sont très intéressés par le potentiel transfert de Carlos Soler dans la dernière ligne droite du mercato. Les deux clubs sont prêts à soumettre une offre pour le récupérer sur le buzzer… mais le principal intéressé ne semble pas très enclin à ranger son casier au PSG.

Carlos Soler sera difficile à déloger du PSG

Il faut dire que Carlos Soler jouit d’émoluments confortables à Paris et n’a pas vraiment de raison de s’en aller même si un départ vers la Liga pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu, chose non négligeable à un an de l’Euro en Allemagne qu’il espère disputer avec la Roja. Le compte insider ajoute que malgré sa superbe cote en Espagne, Soler sera « très dur à déloger » du Paris Saint-Germain, où ce rôle de joker avec Luis Enrique, un coach qu’il apprécie, semble lui convenir. Reste maintenant à voir si d’ici vendredi, un des courtisans de Carlos Soler passera la seconde pour recruter cet indésirable parisien.