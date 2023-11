Il fait gagner la Ligue des Champions, le PSG le veut au mercato

Longtemps intéressé par Bernardo Silva cet été, le Paris Saint-Germain a dû tourner la page. Mais le club de la capitale s’est trouvé une nouvelle cible dans l’effectif de Manchester City. Ce qui risque de ne pas plaire au manager mancunien Pep Guardiola.

Le Paris Saint-Germain ne s’interdit rien sur le marché des transferts. Cet été, la direction francilienne s’est fixée des objectifs très ambitieux. Il était notamment question de chiper un cadre du champion d’Europe en titre. Le pensionnaire du Parc des Princes a en effet tenté d’attirer Bernardo Silva, sans succès puisque le milieu offensif a fini par prolonger son contrat à Manchester City. Un soulagement pour Pep Guardiola qui avouait publiquement sa crainte à l’idée de perdre le Portugais. Mais le coach espagnol devra à nouveau se méfier.

Car selon le média Todo Fichajes, le Paris Saint-Germain a cette fois un œil sur Rodri (27 ans). Le conseiller football Luis Campos considère le milieu de terrain comme un atout important dans la quête d’un sacre en Ligue des Champions. La saison dernière, l’international espagnol faisait partie des grands artisans du triplé réalisé par les Citizens. Rodri était notamment le seul buteur de la finale de la C1 contre l’Inter Milan (1-0) le 10 juin dernier. On parle également du joueur classé cinquième au classement du Ballon d’Or 2023 révélé ce lundi.

