Ici c'est Paris FC, Raï justifie sa décision surprise

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Après être entré dans le capital du PFC, Raï a tenu à rassurer les supporters du Paris Saint-Germain sur sa fidélité envers le club.

L’investissement a fait moins de bruit que l’arrivée de John Textor à l’OL et pourtant, il n’en est pas moins important pour le PFC. Le groupe américain Sport Bridges Ventures (SVB), dont fait partie la légende du PSG Raï, vient en effet d’entrer au capital du club parisien à hauteur de 9 %. Le Brésilien continue donc de graviter dans les sphères du football parisien, mais il n’en oublie pas son premier amour !

Raï et le PSG : C’est pour la vie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Raí (@rai10oficial)

Conscient que son arrivée au capital du PFC pouvait surprendre les supporters du PSG qui l’ont adulé, Raï a publié un communiqué sur son compte Instagram dans lequel il précise les raisons de cet investissement et surtout, pourquoi il ne change rien à son amour du PSG. « Mon amour pour Paris, pour le sport et l’envie de nouveaux défis, qui peuvent avoir un impact positif sur moi et sur la vie de la société, m’ont amené à accepter cette nouvelle aventure. Merci au Paris F. C. pour cette opportunité. Merci au sport pour me permettre d’autres belles rencontres et merci à Paris, cette ville merveilleuse toujours ouverte à de nouvelles expériences et de grandes causes » a d’abord précisé l’ancien numéro 10 du PSG.

Mais c’est surtout aux supporters du PSG que Raï a tenu à exprimer son amour. « Je tiens à envoyer aussi un message aux fans du PSG, dont je suis si fier, et qui m’a marqué à jamais. Sans eux, je ne serais pas qui je suis et je ne pourrais pas aujourd’hui m’engager vers un nouveau défi autour du Football dans notre capitale. Je souhaite que cette histoire continue entre nous et je compte sur vous pour toujours rassembler et imaginer un avenir commun pour notre communauté et le football à Paris. »

Dans les colonnes de l’Équipe, Raï a une nouvelle fois tenu à rappeler son attachement au PSG « Cela ne change rien à ma relation avec le PSG, ni à l’amour que je lui porte, ni à mon histoire avec lui. Je ferai toujours partie de son histoire et lui de la mienne. Notre relation continue et va rester forte. Paris est la ville que j’ai aimée à travers le PSG et elle m’aime pour ce que je suis, j’ai dépassé le cadre du terrain. Entre moi et le PSG, ce sera toujours très fort. » Les mauvaises langues diront que certains Brésiliens devraient prendre exemple sur le légendaire numéro 10 du PSG.