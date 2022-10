Icardi et Wanda, le marquage à la culotte tourne mal

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à Galatasaray, Mauro Icardi fait davantage parler de lui pour ses histoires de couple que pour ses buts en Turquie. Et cela même s'il a marqué ce week-end.

Qu’il joue à Paris ou à Galatasaray, Mauro Icardi fait toujours aussi peu parler de lui pour ses performances mais toujours autant en revanche pour ses histoires de cœur. En prêtant son attaquant argentin en Turquie, le PSG espérait sans doute qu’il se relance et qu’il se refasse une belle cote sur le marché des transferts dans l’optique d’une potentielle vente l’été prochain. Pour l’instant, le pari est totalement raté. Et pour cause, Mauro Icardi continue de s’écharper avec son ex-femme Wanda Nara. Cette dernière apparait d’ailleurs dans le dernier clip du rappeur argentin L-Gante et le baiser partagé entre Wanda et le chanteur a provoqué la furie de Mauro Icardi, lequel s’est rendu en Argentine afin de tirer cette affaire au clair… sans l’autorisation de son club.

Icardi songe à tout plaquer

Du côté des dirigeants de Galatasaray, on commence doucement mais surement à perdre patience au sujet de Mauro Icardi, qui n’a disputé que deux matchs (un but) depuis son prêt en provenance du Paris Saint-Germain. Ami du joueur sous contrat avec le PSG, Juan Etchegoyen a lâché auprès de Mitre Live que Mauro Icardi n’avait plus du tout la tête au football et qu’à seulement 29 ans, il songeait à tout plaquer en arrêtant définitivement sa carrière. « Mauro ne sait plus quels mots employer. Il est en colère et triste à la fois. Galatasaray n'est pas content de ce que fait l'attaquant, qui risque ainsi de mettre fin à sa carrière plus tôt que prévu » a-t-il lâché.

Une incroyable descente aux enfers pour Mauro Icardi, qui n’était autre que le capitaine de l’Inter Milan et meilleur buteur de la Série A il y a tout juste trois ans et qui a tout perdu footballistiquement depuis ses problèmes de couple. Espérons pour Icardi que la situation s'inverse alors que l'attaquant prêté par le PSG a inscrit dimanche soir son tout premier but en Turquie lors du match entre Galatasaray et Alanyaspor. Le début d'un retour au football pour le roi des barbecues ou un feu de paille sans suite, du côté du Paris Saint-Germain et de Galatasaray on espère que le premier scénario sera le bon.