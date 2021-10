Icardi a carte blanche du PSG pour régler ses soucis avec Wanda Nara

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Mauricio Pochettino a confirmé la présence de Mauro Icardi dans le groupe du PSG pour le déplacement à Marseille, et a apporté le soutien du club à l'attaquant argentin.

Même s’il a très largement contribué à faire de sa relation avec Wanda Nara un sujet très médiatisé, Mauro Icardi est un être humain, et il a le droit de mal vivre la rupture brutale avec son épouse, qui est aussi la mère de ses enfants, mais en plus son agent. Depuis samedi dernier, et l’annonce brutale par sa compagne de son départ, suite à de gros soupçons sur le sérieux du numéro 9 du PSG dans sa relation amoureuse, Icardi n’était plus vraiment un footballeur. Cependant, alors que le club de la capitale se prépare à un match compliqué dimanche soir au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur de l’Inter a fait son retour à l’entraînement et Mauricio Pochettino a confirmé que Mauro Icardi ferait le déplacement jusqu’à la cité phocéenne, même s’il n’est pas envisageable qu’il débute contre l’équipe de Jorge Sampaoli.

Le PSG ne laisse pas tomber Mauro Icardi

Face à la presse, à la veille de ce choc OM-PSG, Mauricio Pochettino s’est réjoui de ce retour de son compatriote, et il a tenu à faire savoir que le Paris Saint-Germain dans son ensemble soutenait Mauro Icardi dans ces moments compliqués sur le plan personnel. « Mauro Icardi est un joueur qui est mentalement très fort. Il n'était pas présent contre Leipzig, mais il était à l'entraînement ce samedi et il sera dans le groupe pour le match à Marseille. Du président au staff en passant par les joueurs, nous sommes tous là pour l'aider à tout moment. Il va bien, il s'est bien entraîné et il est à disposition du groupe », a confirmé l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain. Mauro Icardi et Wanda Nara peuvent donc prendre leur temps pour régler leurs soucis de couple, le PSG est visiblement décidé à jouer le jeu, même si c'est Doha qui régale.