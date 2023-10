Humilier le PSG une dernière fois, Lionel Messi refuse ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi a gagné un Ballon d'Or, le 8e de sa carrière, sous le maillot du PSG. Mais ses performances avec Paris n'y sont pas pour grand chose, et l'Argentin en est bien conscient.

Ballon d’Or pour la 8e fois de sa carrière, Lionel Messi sait très bien que ce record sera quasiment impossible à battre dans les décennies à venir, tant personne comme lui et Cristiano Ronaldo n’ont marché sur la planète football à un tel niveau. Charge aux successeurs annoncés que sont Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Jude Bellingham de faire mieux, mais l’Argentin parti l'été dernier du PSG a mis la barre très haut. Ses performances avec le FC Barcelone, qui a mis en valeur son incroyable talent, lui ont permis de soulever des trophées collectifs et des récompenses individuelles, parfois de manière exagérée comme ce Ballon d’Or 2021 devant Robert Lewandowski qui ne passe pas chez de nombreux suiveurs.

Pour 2023, la récompense est difficile à contester tant La Pulga a marché sur la Coupe du monde, l’épreuve de référence de cette saison. C’est donc un trophée acquis en portant le maillot du PSG qui arrive entre les bras de Lionel Messi, qui sait pourtant qu’il ne doit pas forcément ce Ballon d’Or à ses performances avec Paris. Convaincant en première partie de saison, il a disparu des radars après le Mondial, baissant de pied physiquement et ne se montrant pas vraiment décisif au moment où il était attendu.

Lionel Messi n'osera pas présenter son Ballon d'Or au Parc

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ballon d’Or (@ballondorofficial)

Sacré donc uniquement sur sa Coupe du monde, Lionel Messi est pourtant le premier joueur du PSG à remporter le Ballon d’Or en disputant une saison en intégralité dans la capitale. Mais après son départ sulfureux et ses confidences sur sa difficulté de vivre à Paris et le peu de reconnaissance qu’il a eu après son titre au Qatar, le voir présenter ce trophée au Parc des Princes semble impensable. Même l’ancien numéro 10 du FC Barcelone le reconnait, ce serait plus vu comme de la provocation et il décide donc d’abandonner l’idée avant même qu’elle ait été évoquée sérieusement. « Je ne pense pas qu’on ait envie que je présente le Ballon d’or au Parc des Princes. Avec Kylian, on s’est dit quelques mots, demandé comment ça allait. Nous avons une bonne relation et nous nous sommes battus pour les mêmes objectifs. Nous avons une relation tout à fait normale », a livré Lionel Messi, qui ne voulait pas ternir sa présence à Paris par des questions sur le PSG, un sujet qui ne le met clairement pas à l’aise.

Car si son amitié avec Neymar n’est plus à prouver, et que l’Argentin aime se tenir à l’écart des polémiques, sa relation avec Kylian Mbappé reste tout de même cordiale mais sans plus. Il suffit de voir que l’attaquant français n’a pas pleuré en apprenant le départ du meilleur joueur du monde de son club cet été. Aller présenter le Ballon d'Or devant un public parisien qui n'a pas vraiment apprécié son passage risquerait donc de ternir un peu plus le passage de l'Argentin au PSG.