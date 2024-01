Hugo Ekitike va quitter le PSG, la bataille fait rage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Inutilisé par Luis Enrique depuis la 1ère journée de Ligue 1, Hugo Ekitike a de grandes chances de quitter le PSG au mercato d’hiver. Trois clubs européens sont à la lutte pour récupérer l’ancien Rémois.

Un an et demi et 35 millions d’euros après son arrivée au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike est sur le point de ranger son casier et de quitter la capitale française. Utilisé avec parcimonie par Christophe Galtier la saison passée, l’ancien attaquant du Stade de Reims ne fait pas du tout partie des plans de Luis Enrique depuis le mois d’août. Utilisé à une seule reprise, lors de la première journée contre Lorient au Parc des Princes, Hugo Ekitike traine son spleen au PSG. Écarté du groupe, il n’a plus aucune perspective au sein du club champion de France.

C’est ainsi que selon les informations de RMC, son cas devrait animer le mercato hivernal. Et pour cause, malgré sa mauvaise passe, Hugo Ekitike garde une excellente cote sur le marché des transferts en Europe. Il faut dire que l’ex-attaquant du Stade de Reims est encore très jeune (21 ans) et les scouts européens n’ont pas oublié ses prestations très prometteuses en Champagne lors de la saison 2021-2022. La radio dévoile que trois clubs sont actuellement à la lutte pour décrocher la signature d’Hugo Ekitike, probablement sous la forme d’un prêt avec option d’achat : Wolfsburg, Francfort et Wolverhampton.

Le PSG ouvre la porte à Hugo Ekitike, pas à Carlos Soler

Le PSG privilégie un transfert sec, mais la direction a conscience que le salaire XXL de Ekitike est un frein. Luis Campos ne s’opposera néanmoins pas au départ du joueur sous la forme d’un prêt afin qu’il se relance et que sa valeur marchande remonte dans l’optique d’une vente à venir dans les prochains mois. La question est maintenant de savoir qui va rafler la mise et quel club aura la préférence de l’attaquant parisien. L'Equipe ajoute que c'est Wolfsburg qui est le plus chaud sur le dossier puisque le club de Bundesliga a d'ores et déjà contacté le PSG de manière officielle pour démarrer les négociations.

Parallèlement, la radio nous apprend que le Paris Saint-Germain est beaucoup moins ouvert à un départ en ce qui concerne Carlos Soler. L’international espagnol a besoin de jouer pour espérer disputer l’Euro et il suscite l’intérêt de certains clubs de Liga, mais il ne partira pas en janvier. La direction sportive compte sur lui et apprécie sa polyvalence alors que contre toute attente, Carlos Soler a dépanné avec brio au poste de latéral droit au cours de la première partie de saison.