Hojlund au PSG, Man United siffle la fin du match

A moins d’un revirement de situation, Ramus Hojlund ne sera pas l’attaquant du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’avant-centre de l’Atalanta Bergame n’a d’yeux que pour Manchester United, qui pourrait trouver un accord pour son transfert dans les prochaines heures.

Le Paris Saint-Germain ne devrait pas réussir à rattraper son retard. D’abord occupé sur d’autres pistes prioritaires, le club de la capitale s’est ensuite intéressé à Rasmus Hojlund pour le poste d’avant-centre. La tâche s’annonçait tout de suite compliquée dans la mesure où Manchester United travaillait déjà sur le dossier depuis plusieurs semaines. Avant même que le champion de France se manifeste, les Mancuniens avaient déjà trouvé un accord avec l’attaquant de l’Atalanta Bergame. Et avaient déjà une bonne base pour négocier son transfert.

Les 60 millions d’euros offerts n’ont pas suffi, mais ils n’étaient pas si éloignés des 70 millions d’euros (hors bonus) réclamés par la Dea. Cette tendance se confirme avec les informations du journaliste Alfredo Pedulla, persuadé que Manchester United peut rapidement conclure le deal. Une nouvelle offre des Red Devils serait attendue d’ici samedi et cette deuxième tentative va forcément se rapprocher des exigences italiennes. A noter qu’en réalité, le Paris Saint-Germain n’aurait pas transmis d’offre pour le moment. De quoi laisser le champ libre à Manchester United, serein dans les discussions.

Manchester United are negotiating with Atalanta for Rasmus Højlund today — and direct talks will continue between clubs 🚨🔴



Man Utd feel they’ve a match point now to ‘attack’ the deal and then reach total agreement.



Højlund has been clear: he wants to join Man United. pic.twitter.com/oEB5W39ISU