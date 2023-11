Hatem Ben Arfa, sa passion commune avec Nasser Al-Khelaïfi révélée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Hatem Ben Arfa s'est remis à fond dans le sport depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas le football. L'ancien joueur du PSG, en froid avec Nasser Al-Khelaïfi depuis des années, partage avec le dirigeant qatari une passion pour le padel.

Ancien joueur du PSG avec qui cela s’est très mal terminé, Hatem Ben Arfa n’a toujours pas officiellement raccroché les crampons, lui qui a tenté de se relancer à Rennes, Valladolid, à Bordeaux et Lille sans réussite ces dernières années. A 36 ans, le Franco-Tunisien reste à l’écoute des offres, mais s’occupe avec autre chose désormais. Le Parisien s’est penché sur l’actualité du natif de Clamart, qui a brillé avec l’OL, l’OM et Newcastle dans sa carrière. L’ex-international français est désormais à fond dans le Padel, ce sport à la mode qui peut se comparer à du mini-tennis dans une cage, à deux contre deux. Le journal francilien révèle que Hatem Ben Arfa est totalement accroc à ce sport, au point d’être monté à la 1342e place française, sur 42.000 joueurs référencés. Il s’adonne de façon très poussée à ce sport, et comptabilise même 70 participations à un tournoi sur les 12 derniers mois, principalement en région parisienne où il arpente les terrains, dans les 92 ou le 93. Il peut y croiser quelques anciens joueurs comme Sylvain Wiltord ou Christophe Jallet, ou l’animateur Cyril Hanouna.

Ben Arfa met de l'ambiance au Padel

Pour faire la paire lors des tournois, il s’associe avec qui veut, que ce soit un membre de son entourage, le fils de Luis Fernandez, le frère de Gaël Monfils, ou des partenaires rencontrés au gré des matchs. Connu pour être l’un des enfants terribles du football français, il se dédie en tout cas entièrement à la cause, et avec un très bon état d’esprit. « Il rigole un peu. Il met une bonne ambiance sur le terrain. Ça fait plaisir de l’avoir comme joueur. Ce n’est pas du tout une tête de con. Il vient pour le plaisir. Les gens sont contents de jouer contre lui. Hatem ne fait plus que ça. Il joue tous les jours ou presque », avoue Roland Mermillod, juge arbitre qui a souvent officié pendant les matchs de Ben Arfa. S’il continue de côtoyer quelques anciens du PSG à travers le padel, il n’ira pas jusqu’à croiser Nasser Al-Khelaïfi, avec qui il s’est froissé lors de son passage à Paris, et contre qui il vient de remporter le combat judiciaire. Dommage car les deux hommes ont quelques points communs, et notamment leur passion pour ce sport dont le dirigeant qatari est un haut responsable et toujours un fervent pratiquant. Toutefois, ils ne devraient pas s'affronter de sitôt, « NAK » s’étant blessé sérieusement au genou lors d'un match de… padel avec Marco Verratti récemment.