Harry Kane au PSG, Al-Khelaifi et Enrique sont d'accord

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain doit impérativement se renforcer offensivement, l'incertitude étant grande autour de l'avenir de Neymar et de Kylian Mbappé. Cela tombe bien, le président du PSG et son futur entraîneur ont le même joueur en tête.

Luis Enrique n’a pas encore signé le contrat qui fera de lui l’entraîneur du PSG pour au moins deux ans, mais le technicien espagnol a déjà les idées claires sur les renforts qu’il souhaite. Un joueur est sur sa liste, et quel joueur puisqu’il s’agit d’Harry Kane, l’attaquant vedette de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre. Formé chez les Spurs, l’avant-centre de 29 ans n’a rien gagné avec son club et forcément, il souhaite désormais passer à la vitesse supérieure. Souvent cité comme un renfort potentiel de Manchester United, ce que Daniel Levy refuse, Harry Kane est également annoncé au Real Madrid, mais aussi au Paris Saint-Germain. A un an de la fin de son contrat avec le club londonien, l’attaquant anglais va dorénavant devoir faire un choix décisif. Dans les coulisses du club de la capitale française, on est déjà d’accord pour faire une offre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Kane (@harrykane)

Tandis que Le Parisien explique que Nasser Al-Khelaifi adore le profil d'Harry Kane, au point d'en faire une priorité lors de ce mercato 2023, le numéro 9 anglais (numéro 10 avec Tottenham) a par ailleurs mis Luis Enrique dans sa poche. André Onrubia, journaliste qui commente la Ligue 1 en Espagne, explique que du côté du PSG on est convaincu que la venue de l'ancien coach du Barça sur le banc de Paris est un énorme atout pour les champions de France. Cependant, pour s'offrir celui qui a marqué 30 buts en Premier League cette saison, à seulement six buts d'Erling Haaland, le Paris Saint-Germain va devoir payer cher, et même très cher. Daniel Levy est très dur en affaires, et un transfert à moins de 100 millions d'euros n'est pas envisageable, alors que Naples réclame de son côté 130 millions pour Victor Osimhen.

Madame Kane aime Londres

Dans ce dossier, les champions de France risquent aussi de se heurter à un très gros écueil. Harry Kane est un joueur qui écoute énormément l'avis de sa petite famille et du côté de l'épouse de la star anglaise, on adore la vie londonienne. Plusieurs médias anglais sont même persuadés que le buteur des Three Lions ne bougera pas et prolongera avec Tottenham afin de ne pas perturber ses enfants. A Paris de trouver les arguments pour inverser la donne, l'aspect financier n'étant pas un argument suffisant dans cette opération où l'Eurostar pourrait être une chance supplémentaire.