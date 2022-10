Hakimi fêtard comme Neymar ? Le PSG a frappé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se rend ce samedi soir sur la pelouse du Stade de Reims en Ligue 1. Un match que devrait disputer Achraf Hakimi.

A Paris, tout va plutôt bien d'un point de vue comptable en ce début de saison. Malgré tout, Christophe Galtier et son staff vont devoir faire preuve d'habileté et de discernement dans la gestion des joueurs. Car avec les matchs qui se multiplient, les risques de blessures grandissent. Déjà, Nuno Mendes sera out pour les trois prochaines semaines minimum. Touché au mollet, Leo Messi n'est lui pas du déplacement de ce samedi soir à Reims. Un déplacement que devrait permettre à Galtier de faire tourner son équipe. Cependant, Achraf Hakimi est bien annoncé titulaire. Le Marocain n'a pas vécu que des moments faciles depuis son arrivée au PSG, notamment avec les joueurs sud-américains. C'est en tout cas ce que dévoile L'Equipe ces dernières heures.

Hakimi secoué par le PSG cet été

En effet, le média français balance que la saison passée, l'ancien joueur de l'Inter avait fini par se lasser d’attendre les combinaisons avec Angel Di Maria. L'Equipe rapporte également une relation électrique avec les Sud-Américains. À l’entraînement, il s’était d'ailleurs accroché avec Leandro Paredes. En plus de cela, Hakimi aurait cédé à certaines tentations propres à la vie parisienne. Le Marocain a notamment participé à des évènements autour de la mode. Un comportement qui a mis en alerte le PSG, qui s'est posé des questions sur son état d'esprit. Cet été, Luis Campos a directement pris le dossier en main lors de son arrivée, d'où le recrutement d'un concurrent, en l'occurence Nordi Mukiele.

Une signature qui, toujours selon L'Equipe, a changé des choses dans le comportement d'Hakimi, moins tenté par des sorties et plus travailleur lors des semaines d'entrainements. Voilà de quoi rassurer dans la capitale, alors que tous les joueurs auront un rôle à jouer cette saison, surtout au vu d'un calendrier infernal, Coupe du monde oblige. En tout cas, comme Nasser Al-Khelaifi l'avait précisé en juin dernier en évoquant le cas Neymar, la fête est finie pour les footballeurs parisiens qui doivent désormais se focaliser sur le football et leur club, et moins des fêtes dans la capitale. Le message est passé.