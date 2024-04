Le PSG au-dessus du Barça, Dembélé fait un aveu

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura fort à faire ce mercredi soir en Ligue des champions lors de la réception du Barça. Ce sera un match particulier pour Ousmane Dembélé, encore Catalan la saison passée.

Depuis quelques années maintenant, le PSG et le Barça sont en guerre. D'abord sur le terrain mais aussi au mercato. Les transferts entre les deux clubs ont souvent fait mal, surtout pour les Catalans. Le dernier joueur barcelonais en date à avoir rejoint le Paris Saint-Germain n'est autre qu'Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018 voulait changer d'ère malgré le fait que Xavi comptait beaucoup sur lui et voulait en faire un joueur majeur de son équipe. Dembélé devra montrer à ses anciens coéquipiers qu'il a bien fait de signer au PSG. Ce mercredi soir, la pression sera énorme sur ses épaules. Surtout qu'il vient de lâcher quelques mots qui ne feront pas forcément plaisir aux fans du Barça.

Dembélé, pression maximale

Lors d'une interview accordée à UEFA TV, Ousmane Dembélé en a en effet dit plus sur le déroulé de sa carrière. Et pour lui, signer à Paris après le Barça était tout à fait normal dans son optique de progression. « Je ne dirais pas exactement que je suis un modèle, mais j'ai toujours essayé de jouer au plus haut niveau. J'ai commencé à Rennes. J'ai ensuite rejoint Dortmund, un club plus important, puis Barcelone, et maintenant le PSG. J'ai suivi le cours de ma carrière », a notamment indiqué l'ailier français, qui a également rappelé qu'il était très impatient à l'idée de se frotter au Barça, où il garde pas mal d'amis : « C'est merveilleux de jouer à nouveau à Barcelone et en Espagne. Je pense que ce sera un grand match de football. Je dirais que j'ai beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, grâce à mes entraîneurs, mais aussi aux grands amis que je me suis faits là-bas. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais beaucoup de monde ». Depuis le début de son aventure au PSG, Dembouz n'a inscrit qu'un petit but malgré 13 passes décisives délivrées. Sans doute le bon moment donc pour soigner sa finition face à un club qu'il connait très bien.