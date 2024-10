Haaland refuse d'avance une offre du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec un an de retard, le PSG pourrait se décider à recruter une star dans le secteur offensif pour compenser la perte de Kylian Mbappé. Le nom d’Erling Haaland est évoqué, mais le buteur de Manchester City n’est pas vraiment tenté par un transfert dans la capitale française.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a perdu Kylian Mbappé, lequel s’est engagé librement en faveur du Real Madrid. Même si sa dernière saison au PSG n’est pas celle qui a le plus marqué les esprits, l’international français était l’assurance d’une vingtaine de buts en Ligue 1, et le double toutes compétitions confondues. Luis Enrique en a bien conscience et pourtant, l’entraîneur espagnol de 54 ans a fait le choix de ne pas recruter en attaque pour compenser cette perte. Dans le secteur offensif, seul Désiré Doué a rejoint les rangs parisiens, un renfort bien tendre pour compenser le départ d’un joueur tel que Kylian Mbappé.

La défaite à Arsenal ou encore le match nul à Nice cette semaine montrent que le PSG n’a plus aucune marge et que son attaque, trop dépendante des éclairs de Barcola et de Dembélé, manque d’un tueur au poste de numéro neuf. L’état-major du Paris Saint-Germain commence à s’en rendre compte et prépare déjà le prochain mercato estival. Dans cette optique, le nom d’un certain Erling Haaland est évoqué ces derniers jours. Le site Real Madrid Confidencial confirme l’intérêt du champion de France en titre pour le buteur norvégien de Manchester City. Mais la signature d’Erling Haaland au PSG l’été prochain est quasiment impossible et cela pour deux raisons.

Haaland pas intéressé par le PSG

D’abord, le champion d’Angleterre considère Haaland comme sa star n°1 et fait pour l’instant du Norvégien un joueur « intransférable » sur le marché des transferts. Ensuite, l’ex-buteur du Borussia Dortmund n’est pas du tout tenté par un possible déménagement en France. Selon les explications du média espagnol, Haaland acceptera de quitter Manchester City à une condition, rejoindre un club ayant encore plus la culture de la gagne que les Citizens… ce qui n’est pas le cas du PSG selon les explications du site Real Madrid Confidencial.

Sans surprise, le média espagnol indique que seul le club merengue, champion d’Espagne en titre et vainqueur de la dernière Ligue des Champions, pourrait faire douter l’homme aux 11 buts en 10 matchs depuis le début de la saison. Mais après avoir fait signé Mbappé et Endrick pour accompagner Bellingham, Vinicius et Rodrygo, il n’est pas dit que le Real Madrid bouge désormais pour faire venir Haaland. Résultat, l’attaquant de 24 ans, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027, a de grandes chances de rester en Angleterre l’an prochain… même si le PSG pourrait tenter un énorme forcing.