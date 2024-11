Haaland au PSG, le Qatar se réveille enfin

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a fait le choix de ne pas recruter d’avant-centre lors du précédent mercato, sur demande de Luis Enrique. Une erreur que le club de la capitale, qui rêve d’Erling Haaland, ne répètera pas l’été prochain.

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a fait le choix de ne pas recruter d’avant-centre l’été dernier sur le marché des transferts. Luis Enrique estimait qu’il n’en avait pas besoin alors que son effectif comptait déjà Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. Le début de saison du PSG ne se déroule cependant pas comme prévu en Ligue des Champions et l’absence d’un top buteur de calibre international se fait cruellement sentir. C’est ainsi que le Paris SG a d’ores et déjà prévu de réparer cette erreur l’été prochain avec le recrutement d’un numéro neuf.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling)

Une information confirmée par le site Pasion Futbol, qui révèle le choix n°1 du board parisien. Le média espagnol est affirmatif et indique que le PSG va faire le maximum pour signer le très gros coup Erling Haaland l’été prochain. En fin de cycle à Manchester City, même si son contrat court jusqu’en 2027, l’international norvégien va sans doute se poser de nombreuses questions sur son avenir. Moins performant cette saison, comme tous les joueurs de Manchester City, l’ex-attaquant du Borussia Dortmund a toujours dit que son objectif était de jouer dans le maximum de championnats.

Le PSG fait d'Erling Haaland sa priorité absolue

Après avoir brillé en Allemagne et en Angleterre, le temps est peut-être venu pour lui de dire au revoir à Manchester City. En Espagne, le Real Madrid et le Barça ne semblent pas vraiment intéressés, ce qui peut offrir une opportunité en or pour le Paris SG. Reste maintenant à voir si le club citizen, qui a réussi à convaincre Pep Guardiola de prolonger, laissera partir son meilleur buteur. Ce n’est pas certain, mais les cartes seront aussi entre les mains du « Cyborg » norvégien représenté par Rafaela Pimenta, qui a succédé à Mino Raiola depuis le décès du célèbre agent italien. Le média précise toutefois que pour boucler un tel transfert, le PSG devra se séparer de Kolo Muani ou de Ramos alors que le départ de l’international français, possiblement dès le mois de janvier, est fortement pressenti.