Guimaraes au PSG, tout sera bouclé dans 48 heures ‍!

Par Mehdi Lunay

En quête d'un milieu de terrain supplémentaire, le PSG suit toujours attentivement Bruno Guimaraes. Son recrutement cet été est possible puisque Newcastle a besoin d'argent et que l'ancien lyonnais a une clause spéciale dans son contrat.

L'été 2024 doit permettre au PSG de finir sa reconstruction. Lors de l'été précédent, le club parisien a recruté beaucoup de jeunes joueurs. La plupart de ces éléments ont été à la hauteur des attentes. Cependant, le PSG possède encore une faiblesse au milieu de terrain. L'entrejeu parisien est talentueux mais il manque parfois de caractère. Une donnée à gommer d'urgence lors de ce mercato estival. L'une des cibles privilégiées de la direction est Bruno Guimaraes. Le Brésilien de Newcastle fait partie des milieux les plus performants de Premier League depuis son arrivée en 2022. En plus, il avait fait souffrir le PSG lors des confrontations entre Newcastle et le PSG la saison dernière.

Bruno Guimaraes au PSG dès lundi ?

Un transfert de l'ancien lyonnais du côté de Paris est-il faisable ? Oui comme le rappelle le compte X PSGInside-actus. Bruno Guimaraes possède une clause libératoire dans son contrat. Elle stipule qu'il sera automatiquement vendu contre 114 millions d'euros. Il est précisé que le club intéressé par le joueur peut donner directement cette somme ou payer en trois fois. Cette ouverture ne durera pas dans le temps.

En effet, la clause prend fin ce lundi 24 juin et elle n'implique que les clubs étrangers. Les clubs anglais ne peuvent donc pas en profiter. Si la clause expire, le PSG et les autres candidats devront négocier directement avec Newcastle. Cette deuxième option n'est pas forcément néfaste pour les Parisiens. Ils pourraient alors payer Guimaraes moins cher que les 114 millions d'euros de la clause. C'est d'autant plus le cas que Newcastle doit vendre des joueurs. Les Magpies sont hors des clous concernant le Fair-Play financier. Le PSG n'a plus beaucoup de concurrents sur ce dossier. Le Barça et la Juventus n'ont pas assez d'argent pour s'offrir Guimaraes. Ne reste finalement que Manchester City mais il serait illogique de voir Newcastle favoriser un concurrent national.