PSG : Neymar a mis le Qatar en furie, trois révélations XXL

Dans : PSG, Ligue 1.

Le départ de Neymar du Paris Saint-Germain n’est pas gravé dans le marbre. Mais la tendance est beaucoup plus prononcée qu’il y a quelques semaines, quand Neymar avait donné rendez-vous à la saison prochaine aux supporters du PSG. Et pourtant, le Brésilien avait déjà envie de revenir à Barcelone, dévoile Le Parisien ce samedi. Tout a ainsi débuté avant la fin de la saison, lorsqu’il zappe les dernières rencontres en raison de sa suspension pour son geste après la finale de la Coupe de France. « Avant de partir soudainement, il informe le PSG de son souhait de changer d’air la saison prochaine, de mettre fin à son aventure parisienne entamée en août 2017. Les décideurs parisiens sont furieux », annonce ainsi le quotidien sportif. Ce dernier évoque une nouvelle raison pour le Qatar d’être furieux : l’accusation de viol dont il fait l’objet et qui a fait très mal réagir les hauts dirigeants de l’Emirat, qui n’acceptent pas son implication, même si l’histoire est particulièrement confuse.

C’est la raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi a effectué cette fameuse sortie dans France Football, visant notamment la star brésilienne dans ses propos. Enfin, sur le plan du transfert en lui-même, le PSG serait finalement prêt à baisser ses exigences pour ne réclamer que 130 à 150 ME si jamais le Barça envoyait, dans l’autre sens, Coutinho et Dembélé. De quoi faire réfléchir le club catalan, qui n’a pas l’intention de se séparer du Français, même si le PSG se montre très ferme à ce sujet.