Guerre contre le PSG, il agresse les Ultras

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG reçoit Ajaccio ce samedi soir en Ligue 1. Le Parc des Princes sonnera creux avec l'absence des Ultras du club de la capitale.

A Paris, l'objectif est de sécuriser le titre le plus vite possible. Surtout que le RC Lens est revenu provisoirement à trois points du club de la capitale après son succès contre le Stade de Reims ce vendredi soir. Le PSG récupérera Leo Messi pour défier Ajaccio au Parc des Princes dans les prochaines heures. Si les champions de France en titre partent largement favoris face à des Corses proches de la relégation, ils ne pourront pas compter sur le soutien de leurs Ultras du Collectif Ultras Paris. Ces derniers, très mécontents par la politique menée par le PSG, se sont mis en grève jusqu'à nouvel ordre. Et une solution à ce conflit entre Ultras et dirigeants franciliens n'est pas près de se régler. Néanmoins, certains condamnent l'attitude trop agressive du CUP depuis quelque temps. C'est en tout cas l'avis de Jacques Vendroux.

Chacun à se place au PSG ?

Sur l'antenne d'Europe 1, le consultant n'a en effet pas manqué de pousser un coup de gueule contre les Ultras du PSG. « J'en ai marre qu'on donne de l'importance aux supporters qui ne font que menacer. Ils n'acceptent pas la discussion. Ils ne font qu'aboyer. Ils ne sont pas capables de trouver une solution. Le club ne leur appartient pas ! C'est usant. Les supporters ne sont pas propriétaires de l'OM, de l'OL ou du PSG. Respectez le travail même si c'est moyennement fait concernant le sportif. Il y a des gens qui travaillent tous les jours à la Factory sérieusement », a notamment indiqué Jacques Vendroux, très énervé contre le comportement de plus en plus agressif des Ultras, qui ne font pas avancer les choses selon lui. A l'issue de la saison, des discussions devraient reprendre entre toutes les parties au PSG. Et tout paraît envisageable au vu de l'importance des divergences.