Guardiola regrette, le PSG veut lui chiper un milieu

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après la signature de Lucas Beraldo, et celle attendue de Gabriel Moscardo, le Paris Saint-Germain pourrait poursuivre son recrutement. On parle d’un possible renfort au poste de latéral gauche, pendant que la presse anglaise révèle un intérêt parisien pour le milieu de Manchester City Kalvin Phillips.

Le mercato hivernal vient d’ouvrir ses portes ce lundi, et le Paris Saint-Germain semble toujours en réflexion. Après l’arrivée confirmée de Lucas Beraldo, et celle attendue de Gabriel Moscardo malgré sa blessure au pied, le club de la capitale envisage d’attirer un latéral gauche. Les pépins à répétition de Nuno Mendes inquiètent forcément le coach Luis Enrique, contraint de bricoler pour soulager le polyvalent Lucas Hernandez.

Le PSG en pole pour Phillips ?

Hormis les deux Brésiliens, c’était le seul autre recrutement étudié selon les dernières rumeurs. Mais le Paris Saint-Germain pourrait bien nous surprendre avec un renfort de haut niveau dans l'entrejeu. En effet, The Telegraph révèle un intérêt parisien pour Kalvin Phillips. Aux côtés de Newcastle, le champion de France en titre serait en pole pour accueillir le milieu de Manchester City. On parle pourtant d’un joueur en grande difficulté chez les Citizens.

Depuis son arrivée pour 49 millions d’euros à l'été 2022, l’ancien joueur de Leeds United n’est jamais parvenu à s’imposer. Pire encore, l’international anglais doit se contenter d’un temps de jeu très limité, comme le prouvent ses 10 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues, pour seulement deux titularisations. Cette situation incite logiquement le Mancunien à partir cet hiver. D’autant que le manager Pep Guardiola, désolé, ne le retient pas.

Kalvin Phillips, 28 ans, joueur de City depuis 1 an et demi.



31 matchs disputés

911 minutes (soit 10 matchs complets)

1 but

1 blessure (absent 18 matchs)



Bonne pioche vraiment ? pic.twitter.com/GeEwSoV9ed — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) January 1, 2024

« Je regrette tellement ma décision avec lui, avouait l’Espagnol le mois dernier. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il ne mérite pas ce qui lui est arrivé et je suis vraiment désolé. La seule chose que je peux dire à son sujet, c'est que je demande de bonnes personnalités et de bons caractères et qu'il en est le parfait exemple. C'est juste parce que je visualise certaines choses, notamment l'équipe, et j'ai du mal à le voir dedans. Je ne suis pas très content de moi et je suis vraiment désolé pour lui. » Reste à savoir quelle piste Kalvin Phillips va privilégier pour la suite de sa carrière.