Grosse inquiétude au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG en saura plus ce jeudi sur l'état de santé de Warren Zaïre-Emery touché dans les derniers instants du match à Stuttgart.

La seule ombre au tableau du PSG ce mercredi soir a eu lieu dans les derniers instants de la partie. Non pas la réduction du score de Stuttgart en raison d’un but de Pacho contre son camp dans le dernier quart d’heure, mais plutôt la sortie sur blessure de Warren Zaïre-Emery dans les arrêts de jeu. L’international français a connu une première partie de saison délicate, mais à l’image du PSG, il a retrouvé de l’aplomb, de la réussite et de l’assurance sur les derniers matchs, et était titulaire contre le club allemand. Le milieu de terrain pourrait toutefois être fauché dans son élan.

Touché à la cheville gauche, Zaïre-Emery passera des examens ce jeudi, mais Luis Enrique ne s’est pas montré très rassurant. « Nous allons faire des tests médicaux jeudi. Ça ne sent pas très bon », a glissé l’entraineur du PSG. De son côté, RMC murmure une possible absence pour plusieurs semaines, même si seuls les examens complémentaires permettront d’en savoir plus. Mais le staff médical parisien croise les doigts, alors que le club de la capitale n’a justement pas été trop touché par les blessures cette saison jusqu’à présent.