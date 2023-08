Griezmann au PSG, Mbappé met la pression ‍!

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est encore loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Le club de la capitale se cherche encore un milieu de terrain créatif et pense à Antoine Griezmann, que Kylian Mbappé aimerait voir dans la capitale.

Les champions de France en titre n'ont pas démarré la saison comme ils l'auraient espéré. Après deux rencontres disputées en Ligue 1 face à Lorient et Toulouse, le PSG ne compte que deux points. Si les retours de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé feront sans doute du bien au collectif de Luis Enrique, le coach espagnol espère toujours la venue d'un milieu de terrain. La direction du club de la capitale se démène en interne afin de dénicher la perle rare. Peu de noms filtrent pour le moment même si un profil particulièrement connu vient de fuiter.

Griezmann, l'énorme surprise du mercato du PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA France 🇫🇷 (@pumafrance)

Selon les informations de Fanatik, Kylian Mbappé aurait glissé le nom d'Antoine Griezmann à sa direction du PSG. L'international français évoluant à l'Atletico Madrid aurait une clause libératoire fixée à seulement 25 millions d'euros dans son contrat avec les Colchoneros. Reste à savoir si les champions de France écouteront ou pas Kylian Mbappé, dont le futur à Paris est toujours incertain. En tout cas, une venue de Griezmann au PSG serait un sacré coup envoyé par le club de la capitale sur le marché des transferts, surtout pour ce prix-là.

Les derniers jours restants sur le marché vont encore être bouillants au Paris Saint-Germain et s'il y en a bien un qui veut s'investir pour changer les choses malgré ce qui se dit sur lui, c'est Kylian Mbappé. A quelques mois de l'Euro 2024, une bonne partie des titulaires de l'équipe de France pourrait donc se retrouver à jouer ensemble au PSG. Un vrai tournant désiré depuis quelque temps par les fans et observateurs du club francilien. Mais aussi par le Kid de Bondy, pour qui la formation parisienne devait revenir à l'ambition d'être une mini-équipe de France, et arriver à faire venir Grizi en serait un nouvel exemple de taille. Pour le moment, c'est bien évidemment loin d'être fait, surtout que le joueur de l'Atlético sort d'une très belle saison en Espagne, où il se sent de nouveau bien après un passage décevant au FC Barcelone.