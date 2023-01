Galtier viré, Zidane en héros, l'avenir du PSG dévoilé

Dans : PSG.

Ce dimanche soir, le PSG a concédé un triste match nul (1-1) face au Stade de Reims au Parc des Princes. Une nouvelle contre-performance inquiétante pour les champions de France...

Le PSG vit des moments difficiles depuis le début de l'année 2023. Le club de la capitale n'y arrive plus comptablement et le jeu proposé laisse à désirer. La crise couve à Paris alors que le mois de février qui s'annonce sera celui de tous les dangers. Si des recrues pourraient débarquer en cette fin de mercato, l'heure n'est pas aux réjouissances. Loin de là même et du côté de certains observateurs, on n'est plus forcément dupes sur l'attitude de la direction du PSG, accusée de fourvoyer les fans du club. C'est en tout cas l'avis de Walid Acherchour, qui annonce une énième révolution dictée par l'Emir du Qatar en cas de fiasco lors de ce mois de février totalement délirant pour le club de la capitale.

Al-Khelaïfi accusé au PSG !

Sur le plateau de la chaîne d'un site de paris en en ligne, le consultant a poussé un énorme coup de gueule sur le PSG et sa gestion depuis quelques années. Et Nasser Al-Khelaïfi n'échappe pas à ses critiques : « Si y'a élimination face au Bayern, qui croit que le serpent de mer Zidane ne va pas revenir ? Galtier ne va pas être jeté ? Et tout ce qu'ils nous ont expliqués depuis 6 mois en nous prenant pour des cons... On parle d'Aulas et de l'OL, mais ce que ne fait pas Al-Khelaïfi, on n'en parle pas ? Les prolongations de Ramos et Messi au lieu de prendre un super milieu de terrain pour aller équilibrer ton équipe et renforcer le duo Neymar-Mbappé... On n'en parle pas ? On veut Cherki ? Bakayoko du PSV ? Il a 19 ans... Ils ont vendu Xavi Simons l'année dernière alors que c'est le meilleur joueur du PSV et ils veulent prendre un jeune moins bon. On parle du PSG là, pas du Paris FC... », a notamment indiqué Walid Acherchour, exaspéré par l'été actuel des Franciliens.

Une remise en question est attendue, tout comme des changements, alors que Christophe Galtier est apparu particulièrement agacé après le nul de son équipe face à Reims sans avoir montré grand-chose, que ce soit balle au pied ou dans l'état d'esprit. L'entraîneur arrivé de Nice l'été dernier dans les valises de Luis Campos est bien conscient que du côté de Doha on n'aura aucun état d'âme à le virer si l'Emir pense qu'il n'est plus l'homme de la situation. Tuchel, Pochettino et d'autres peuvent en témoigner, le PSG n'est pas du genre à insister avec un entraîneur. Il faut désormais savoir si Zinedine Zidane est prêt cette fois à dire oui à Paris, mais nul doute que la gestion du club de la capitale n'a jamais paru aussi stupéfiante.