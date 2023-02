Galtier sabote le PSG, Riolo exige son licenciement immédiat

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG est en fâcheuse posture en Ligue des champions, puisqu'il devra s'imposer dans trois semaines à Munich pour se qualifier. C'est peu dire que Christophe Galtier commence à avoir très chaud sur le banc du Paris Saint-Germain et les critiques sont de plus en plus virulentes contre l'entraîneur français arrivé l'été dernier.

Pour la première fois depuis que Qatar Sports Investments a racheté le Paris Saint-Germain, c’était en 2021, le club de la capitale a enregistré trois défaites consécutives. Et tout cela en moins d’une semaine (mercredi dernier contre l’OM en Coupe de France, samedi en Ligue 1 à Monaco, et mardi soir contre le Bayern Munich). Et cet ultime revers européen, sous le regard de l’Emir du Qatar présent au Parc des Princes fait grimper un peu plus la pression au sein d’un PSG qui commence à sérieusement tanguer.

❤️ 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 pour votre soutien et votre présence 💙#PSGFCB pic.twitter.com/2xPOvbYDAD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2023

Au coeur des critiques, Christophe Galtier, à qui certains reprochent d’être sous le charme des stars comme Neymar et Messi, au point de ne plus être réellement maître de ses choix tactiques. Il est vrai que face au club bavarois, l’entraîneur parisien n’a trouvé aucune solution, au point même que Julian Nagelsmann a avoué après le match avoir été surpris du plan de jeu parisien. Sur RMC, Daniel Riolo n’a lui pas pris de gant pour dire tout le mal qu'il pensait du coach arrivé de Nice.

Galtier n'est pas à la hauteur du PSG

Après la défaite, et sans filtre, le journaliste de RMC a tapé dur sur l'actuel technicien du Paris Saint-Germain, dont il demande ouvertement le départ immédiat. « Un point que je souligne c’est la nullité crasse et intergalactique de Christophe Galtier, qui doit quitter le PSG au plus vite parce qu’il ne sert strictement à rien du tout. Une tactique comme cela en Coupe d’Europe, on n’avait pas vu cela depuis les années 2000. Enfin je ne sais même plus, je n’ai pas souvenir de Paris jouant au Parc des Princes comme Auxerre (…) Tactiquement c’est le néant depuis le début de la saison contrairement à ce qu’on a voulu nous faire croire avec Christophe Galtier. Il ne fait rien. Galtier ce n’est pas l’accompagnateur, ce n’est même pas le prof de sport du Club Med, c’est le balayeur du Club Med. Il ne sert à rien du tout. Etre entraîneur du Paris Saint-Germain pour proposer un tel néant, c’est une honte absolue (…) C’est une blague. J’ai eu honte pour les supporters du PSG, ils ont été à la hauteur alors qu’on a vu l’un des pires PSG de l’histoire », a lancé un Daniel Riolo ulcéré par la performance des champions de France face au Bayern Munich.