Galtier peut pleurer, la saison du PSG dépend de Neymar et Messi

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malgré de bons résultats sportifs cette saison, Christophe Galtier n’a pas encore rempli sa principale mission au Paris Saint-Germain, celle de changer les mentalités des joueurs. De quoi inquiéter Jérôme Rothen…

La saison du club de la capitale française se passe plutôt bien pour le moment, avec une place de leader en Ligue 1 et une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais ce n’est pas pour autant que les suiveurs du PSG sont satisfaits. Tout simplement parce que Paris affiche toujours les mêmes problèmes que la saison passée, en affichant très peu de progrès en termes d’état d’esprit. Un défaut qui s’est par exemple confirmé en début d’année lors de la défaite contre Lens en championnat (1-3), au cours de laquelle les Franciliens n’ont pas répondu présents dans la difficulté. Ce qui inquiète Jérôme Rothen, pour qui les clés sont désormais entre les mains de Lionel Messi et de Neymar.

« Messi et Neymar doivent faire plus d'efforts tournés vers le collectif »

🗣 Jérôme Rothen : " Quand tu vois Mbappé, Messi et Neymar, il faut être fou pour ne pas les mettre. Mbappé aujourd'hui il transpire le P. PSG. Par contre, Messi et Neymar doivent faire plus d'efforts tournés vers le collectif. S'ils le font, ils changeront les mentalités" pic.twitter.com/ydSUWuXWFy — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 12, 2023

« Le PSG a énormément de moyens de faire changer les choses. Ils veulent le faire et c’est pour ça que je ne vais pas mettre sous l’eau Christophe Galtier. C’est un travail de longue haleine. Ce n’est pas en six mois que tu peux y arriver. Contrairement aux autres années, il est aidé par un directeur sportif, Luis Campos, pour essayer de faire changer les mentalités. Il change par moment de dispositif tactique. Il tente de jouer à trois, de jouer à quatre en défense, de jouer avec un milieu de terrain en losange… Il tente des choses, il essaye de donner envie aux joueurs de se surpasser, même contre des équipes qui paraissent largement inférieures. Malheureusement, ils n'arrivent pas encore à passer ce cap. Je ne dis pas que Galtier doit mettre ses stars sur le banc. Quand tu vois Mbappé, Messi et Neymar, il faut être fou pour ne pas les mettre. Ils sont à un très bon niveau. Par contre, Galtier doit parler de l’investissement. On peut dire ce qu’on veut sur Mbappé, mais aujourd'hui, il transpire le PSG ! Oui, il a un salaire incroyable, il a des conditions faramineuses qu’il n’aurait jamais eu ailleurs. Mais il fait des efforts, quand il marque, il a de l’émotion. Par contre, Messi et Neymar doivent faire plus d'efforts tournés vers le collectif. S'ils le font, ils changeront les mentalités du vestiaire comme Galtier le voudrait. C’est comme ça que les choses peuvent enfin changer au PSG », a lancé le consultant de RMC, qui pense toujours que Galtier est l’homme de la situation au PSG. Mais qu'il va falloir qu'il arrive à tirer le meilleur de ses stars, qui ne fournissent déjà plus autant d'efforts qu'en début de saison, quand la volonté de bien faire de Neymar et Messi suscitait l'admiration.