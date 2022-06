Galtier au PSG, c'est imminent, l'Italie lâche le scoop

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'arrivera pas à avoir Zinedine Zidane, ni Massimiliano Allegri, courtisé ces dernières heures. Gianluca Di Marzio annonce donc l'arrivée de Galtier à Paris.

C’est ce qu’on appelle une double climatisation. L’informateur italien Gianluca Di Marzio a répondu à deux rumeurs en même temps ce mardi en début de soirée. Il y avait tout d’abord l’emballement bien connu de la venue de Zinedine Zidane au PSG. Maintes fois annoncée, cette signature commence à faire douter tant l’entraineur français ne semble pas totalement convaincu par le projet parisien. Non pas par manque d’ambition ou par sympathise envers Marseille et l’OM, mais bien parce que l’équipe de France est l’ambition qui le motive au plus haut point, et que le poste a de grandes chances d’être libre après le mois de décembre. Cette venue de Zidane serait en tout cas de moins en moins d’actualité.

Incontro a Montecarlo tra #Allegri e #Campos, la foto ha fatto il giro del web. Ma l'allenatore resterà alla #Juve https://t.co/Cpyt05vXzp — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 14, 2022

Elle avait, dans la journée, été balayée par la rumeur de l’intérêt du PSG pour Massimiliano Allegri. L’entraineur de la Juventus, revenu en 2021 après une pause de deux ans, a tout simplement été vu dans un hôtel de Monte-Carlo avec Luis Campos, qui a toujours ses entrées dans la Principauté, où il a longtemps oeuvré. La proximité avec l’Italie aidant les choses, la question de la nomination de l’entraineur transalpin à Paris a été posée. Là aussi, Gianluca Di Marzio a mis un grand coup de froid en expliquant que ce ne serait ni Zidane, ni Allegri, sachant que Christophe Galtier était tout proche d’être nommé entraineur du PSG. La rencontre entre Campos et Allegri était simplement amicale, les deux hommes se côtoyant régulièrement, même s’il n’est pas exclu que les dirigeants parisiens aient pensé au « Mister » de la Juventus comme plan B de luxe. Mais Allegri a l’ambition de rester à la Juventus, lui qui reste sur une rare saison blanche avec la Vieille Dame.

Allegri reste à la Juventus, Galtier tient la corde

Tout est donc à oublier en ce qui concerne Di Marzio, qui affirme que le nom de Galtier va régler tous les problèmes de succession de Mauricio Pochettino au PSG. Un nom qui risque quand même de surprendre si cela devait se confirmer. L’entraineur français est totalement méconnu à l’étranger, et sa faculté à diriger des stars mondiales laisse perplexe. Surtout que son expérience en Ligue des champions et dans des clubs aux ambitions très élevées est quasiment inexistante. Mais selon ces informations venant d’Italie, le PSG a donc fait son choix de travailler avec l’ancien coach de Saint-Etienne, Lille et bientôt Nice. Probablement en raison de la frilosité de Zidane à prendre les commandes du club parisien.