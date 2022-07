Galtier à la place de Pochettino, ce cadre du PSG est ravi

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouveau coach du Paris SG, Christophe Galtier a mis en place un nouveau système de jeu qui a déjà ses adeptes.

Comme souvent, le Paris Saint-Germain a surpris tout le monde cet été. Il avait viré Thomas Tuchel en plein cours de saison en 2020-2021 pour le remplacer par Mauricio Pochettino. C’est désormais l’entraîneur argentin qui a fait les frais des ratés en Ligue des Champions. Et pour changer, le PSG a décidé de confier les clés du camions à Christophe Galtier, un entraineur français confirmé qui n’a toutefois quasiment jamais disputé la Ligue des Champions, et a très rarement eu de grandes stars internationales sous ses ordres. Néanmoins, l’ancien coach de Lille, Nice et Saint-Etienne arrive avec ses certitudes. C’est notamment le cas sur le système tactique mis en place, un 3-5-2 qui offre de grosses possibilités aux hommes de couloir.

Achraf Hakimi sait qu'il doit faire mieux

De quoi satisfaire les dévoreurs d’espace que sont Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Ce dernier est véritablement ravi du choix de Christophe Galtier d’adopter ce système, et selon des indiscrétions de Mundo Deportivo, le Marocain estime qu’il va pouvoir donner la pleine mesure de sa puissance physique et de sa vitesse, et retrouver ainsi le niveau qui était le sien à l’Inter Milan. Achraf Hakimi ne cacherait ainsi pas en interne sa détermination à briller dans ce système, et de devenir un énorme point fort du PSG version Galtier. A 23 ans, le Lion de l’Atlas déborde d’ambition mais connait aussi l’humilité, puisqu’il aurait reconnu dans son entourage qu’il n’était pas satisfait de ses performances la saison passée, y compris dans un rôle de latéral classique qui n’était pas forcément le meilleur pour lui. Avec cet état d’esprit et cette tactique qui lui convient parfaitement, Hakimi a en tout cas de quoi faire saliver les supporters du PSG. Premier élément de réponse en Israël lors du Trophée des Champions face à Nantes. De quoi prendre une petite revanche sur l’an passée, où il s’était fait siffler par le public local pour des considérations politiques, et n’avait pas livré son meilleur match lors de la défaite face à Lille.