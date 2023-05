Galatasaray complice n°1 du PSG au mercato ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a un an, le PSG a prêté Mauro Icardi à Galatasaray. Un prêt concluant qui va pousser les deux clubs à collaborer de nouveau cet été.

En situation d’échec total au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi a été prêté à Galatasaray il y a un an. Un exil concluant pour l’international argentin, qui réalise une belle saison du côté de la Turquie avec 19 buts et 7 passes décisives en championnat. Cet été, le club turc tentera de conserver Mauro Icardi à l’issue de son prêt, ce qui ne sera pas une mince affaire car actuellement, le PSG paie les trois quarts du salaire de l’ancien capitaine de l’Inter Milan. A en croire les informations du site Calcio Mercato, l’intention de Galatasaray est néanmoins de trouver une solution afin de conserver Mauro Icardi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᙏᗩᙀᖇO IᙅᗩᖇᗪI (@mauroicardi)

Mais au-delà du cas de l’attaquant parisien, deux autres joueurs concernés de près ou de loin par le PSG pourraient débarquer dans le club stambouliote. Le premier n’est autre que Leandro Paredes, actuellement prêté par Paris à la Juventus Turin et qui ne restera pas en Italie la saison prochaine. En effet, la Vieille Dame ne lèvera pas son option d’achat à 20 millions d’euros pour acheter définitivement l’international argentin, qui plait à Galatasaray qui aimerait le recruter soit sous la forme d’un prêt soit sous la forme d’un transfert définitif.

Icardi mais aussi Paredes et Di Maria à Galatasaray ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L I R I C O (@liricoimagen)

Le PSG ne veut plus de Leandro Paredes et ne s’opposera pas à son départ. De plus, un ancien glorieux du club de la capitale figure lui aussi sur la short-list de « Gala » en la personne d’Angel Di Maria, en fin de contrat au mois de juin avec la Juve et qui représente pour les dirigeants du club turc une formidable opportunité de marché. Il y a décidément le début d’un vrai partenariat entre le PSG et Galatasaray au mercato. Reste maintenant à voir si pour Icardi et Paredes, des accords seront trouvés sur le plan salarial. C’est tout l’enjeu des prochaines semaines dans ces deux dossiers tandis que la possible de Di Maria en Turquie ne regarde en rien le Paris SG, même si les supporters parisiens sont toujours attentifs à la carrière de leur ancien passeur décisif en chef.