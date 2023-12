PSG ‍: Luis Campos viré poliment par le Celta Vigo

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a désormais un conseiller sportif à plein temps. Le Celta Vigo a officialisé le départ de Luis Campos après un an et demi de cohabitation.

C’est assez anachronique, mais le Paris Saint-Germain et le club espagnol de Vigo se partageaient le même conseiller sportif en la personne de Luis Campos. Une double casquette qui ne paraissait pas gêner plus que cela le dirigeant portugais, mais qui avait le don d’irriter les supporters des deux équipes. Mais à deux jours de Noël, le Celta Vigo a décidé de trancher dans le vif et a confirmé le départ immédiat de Luis Campos, lequel va dorénavant pouvoir se consacrer entièrement au PSG.

🔔 El RC Celta y Luis Campos separan sus caminos. — RC Celta (@RCCelta) December 23, 2023

« Le RC Celta et Luis Campos se séparent. Le club et le conseiller sportif ont trouvé un accord pour le départ du Portugais, une collaboration qui avait débuté en mars 2022. Le RC Celta tient à exprimer sa gratitude à Luis Campos pour le travail réalisé au cours de cette dernière année et demie et nous lui souhaitons beaucoup de succès à l'avenir. Le départ du Portugais n'affectera pas la planification sportive avec une structure qui sera dirigée par l'incorporation d'un nouveau directeur du football, avec un rôle et un modèle différent de celui de Campos, puisqu'il sera présent en permanence », a précisé le Celta Vigo, visiblement lassé de ne pas pouvoir compter sur le conseiller sportif à plein temps. Avec ce divorce à l'amiable, les choses sont plus claires en Galice, mais également à Paris.