Fofana s'annonce au PSG, il s'est fait avoir

Par Corentin Facy

Dans l’émission « Quelle époque » sur France 2 samedi, le milieu de terrain monégasque Youssouf Fofana a été interrogé sur le PSG.

« Je viens d’ici (de Paris), ce serait normal de retourner chez moi, ça me fait rêver » a notamment lancé Youssouf Fofana, dont les propos ont déclenché une vive polémique à Monaco. Et pour cause, le vice-champion du monde 2022 n’avait pas habitué ses dirigeants à ce genre de sortie tonitruante et si du côté du PSG, on peut se féliciter de l’intérêt porté par l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1, ce dernier a tenu à rectifier ses propos. En conférence de presse avant le choc de samedi soir entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco à l’Orange Vélodrome, Youssouf Fofana a mis les pendules à l’heure en confiant que si le Paris Saint-Germain le faisait bien rêver en raison de ses racines dans la capitale, il ne faisait absolument pas d’un transfert à Paris un objectif à court ou moyen terme.

Fofana ne fait pas d'une signature au PSG un objectif

🚨🗣️ Youssouf Fofana : "Je viens de Paris donc ce serait normal de retourner chez moi. Est-ce que c'est un appel? Pas du tout. J'ai dit que ça me ferait rêver (de jouer au PSG) parce que c'est chez moi. On est dans le monde du foot donc je prends la meilleure proposition." pic.twitter.com/Rpi3VT7e1B — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) January 22, 2023

« C’est un moment de l’émission qui a été retenu. Il a été un peu décontextualisé. On m’a posé une question sur un ton humoristique. J’ai essayé d’y répondre. Je pense que ça n’a pas été bien reçu. J’ai dit que c’était un rêve, je n’ai jamais dit que c’était un objectif. Je n’ai jamais dit que je voulais forcément y aller. Depuis que je suis à Monaco, je n’ai jamais affiché mes ambitions aussi grandement. Ce n’est pas dans cette émission que je vais commencer. Ca arrive… Ca m’apprendra pour la prochaine fois (rires) » a lancé Youssouf Fofana, très posé et mature au moment de mettre les choses au clair au sujet de son avenir et de son éventuel rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain. Des déclarations qui auront le mérite de calmer tout le monde à Monaco, où dirigeants et supporters n’avaient pas apprécié cette sortie de Youssouf Fofana sur le PSG, alors que son contrat avec l’ASM court jusqu’en 2024.